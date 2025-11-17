Mujer es Asesinada a Puñaladas Presuntamente por su Pareja en San Juan Evangelista, Veracruz

Una mujer fue asesinada a puñaladas a manos presuntamente de su pareja sentimental, la noche del pasado sábado 15 de noviembre, en la zona rural del municipio de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz.

Los hechos de violencia se registraron en el interior de un domicilio de la localidad de Guadalupe Victoria. La mujer fue identificada como Luz del Carmen Peralta de 40 años. Además, se confirmó que habría sido atacada con un arma blanca, y a pesar de la llegada de paramédicos de Protección Civil, la víctima ya no contaba con signos vitales.

A la zona llegaron agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos para la integración de una carpeta de investigación por el crimen.

Se presume que el presunto agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta, y hasta el momento, se mantiene como prófugo de la justicia.

Mujer aparece muerta en Las Choapas

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un motel localizado en la calle Aviación, a un costado del campo de fútbol del sector conocido como La Cadena, en el municipio de Las Choapas al sur del estado de Veracruz.

Los empleados del motel acudieron a notificar el vencimiento del tiempo de estancia, cuando encontraron el cuerpo recargado sobre una mesa, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades ministeriales para tomar conocimiento de los hechos.

La mujer habría ingresado al motel la noche del sábado 15 de noviembre, acompañada de un hombre y dos menores de edad según testigos, pero al momento del arribo de los elementos policiacos, ninguno de ellos permanecía en el lugar.

