Camión de Limpia Pública Cae de Puente en Colinas de Santa Fe, en Veracruz

Un camión de limpia pública cayó de un puente la noche del pasado sábado 15 de noviembre. Ocurrió en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

A través de redes sociales, circuló el video que fue grabado por una vecina de este fraccionamiento, cuando el camión cayó sobre la calle San Gregorio al norte del puerto.

Hasta el momento, se desconoce si hubo personas lesionadas; sin embargo, causó daños en las escaleras de concreto de los condominios y el susto de los habitantes.

información en desarrollo…