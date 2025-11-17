SSP Lamenta Muerte de Policía Estatal Durante Ataque Armado en Maltrata, Veracruz

Por medio de un comunicado en sus medios digitales, la tarde de este lunes 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informó que lamenta profundamente el fallecimiento del elemento de la Policía Estatal que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, tras un ataque armado, en el municipio de Maltrata, Veracruz.

Mencionan que se unen solidariamente al dolor que embarga a su familia, compañeros y amigos, deseando fortaleza ante esta irreparable pérdida. Señalaron que su entrega, compromiso y valor en el servicio a la sociedad veracruzana no serán olvidados.

Que descanse en paz nuestro compañero caído. Su legado de servicio y vocación permanece con honor en esta institución

Son las frases que acompañan la descripción de estas condolencias.

Policía Estatal pierde la vida durante enfrentamiento armado entre los límites de Veracruz y Puebla

Un enfrentamiento armado se registró durante la tarde del pasado domingo 16 de noviembre en la localidad de San José Súchil, perteneciente al municipio de Maltrata, en los límites de Veracruz y Puebla, entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y un grupo de personas armadas.



El saldo de los hechos anteriormente mencionados es de una persona de la policía estatal fallecida y el presunto robo de armamento oficial. El ataque registrado durante la tarde se originó tras el reporte de un asalto masivo a automovilistas en la Autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de la Congregación Magueyes.

Derivado de la situación, se inició una persecución que terminó en fuego cruzado varios kilómetros hacia Puebla. Un elemento de la policía estatal resultó herido en ese instante, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital regional de Río Blanco, donde perdió la vida a causa de las balas recibidas en el enfrentamiento.

