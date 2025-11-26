Mujer de la Tercera Edad Muere al Ser Atropellada por Camión de Transporte Público en Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, una mujer de la tercera edad murió tras ser atropellada por un autobús de pasajeros de la ruta Infonavit-Galas, al norte de la ciudad de Veracruz.

A decir de testigos, la víctima intentaba cruzar la calle Antonio G. Gómez, de la colonia Reserva Tarimoya Dos, en la ciudad de Veracruz, cuando el chofer de la unidad de transporte urbano presuntamente no la vio y terminó arrollándola, pasándole el vehículo por encima.

El chofer de la unidad de transporte público permaneció en el lugar del accidente, donde minutos después fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía para que se determine su situación.

De acuerdo con las versiones, la mujer de la tercera edad vivía muy cerca del lugar donde ocurrió el fatal accidente.

El reporte de un accidente generó la movilización de cuerpos policíacos la mañana de este miércoles 26 de noviembre hasta la zona de la colonia Agustín Acosta Lagunes de la ciudad de Veracruz, en donde se reportaba una persona sin vida en la vía pública.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron en la calle 20 esquina J.B. Lobos, muy cerca de la colonia Los Volcanes, y también parte de lo que es El Coyol, al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

Según el reporte, el hombre fallecido, quien hasta el momento permanece sin ser identificado, aunque algunos vecinos del lugar donde ocurrió el deceso señalan que sí lo conocían, desconocen su nombre, sin embargo, lo veían pasar normalmente todos los días alrededor de las cinco o seis de la mañana con su triciclo.

Presuntamente, el hombre iba circulando a bordo de su triciclo como lo hacía habitualmente, y es cuando presuntamente accidentalmente tocó un cable de alta tensión, es decir, un cable de electricidad. Este hecho habría sido la causa de su muerte de forma instantánea al recibir la descarga eléctrica.

Con información de Víctor Medina y Alfredo Arellano | N+

