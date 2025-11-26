Así Vivieron una Madre y su Hijo con Hidrocefalia los Bloqueos Rumbo a una Cirugía en Veracruz

La desesperación se apoderó de María Elena Martínez Vargas al quedar varada durante dos días en los bloqueos carreteros registrados en la autopista México–Guadalajara, a la altura de la caseta de Ocotlán, mientras se dirigía junto a su hijo Eduardo Antonio, de 5 años, al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde tenía programada una cirugía para retirarle un quiste en la cabeza.

“Es una cita de cirugía en la cabeza, de un quiste”, expresó la madre del menor, visiblemente angustiada por la posibilidad de no llegar a tiempo.

Eduardo Antonio vive con hidrocefalia y un quiste aracnoideo, situación que mantiene a su familia en constante preocupación. María Elena relató que su estado emocional y físico se ha visto afectado por la falta de descanso.

Ahorita más que nada preocupada y desesperada, no he dormido nada María Elena, madre de Eduardo

El autobús en el que viajaban, procedente de Tijuana con destino a Veracruz, permaneció detenido debido a los bloqueos realizados por productores del campo, quienes mantienen tomadas casetas y tramos carreteros para exigir lo que consideran un precio justo para el maíz.

Elementos de la policía estatal abrieron paso y escoltaron al autobús hasta territorio de Michoacán, con la intención de que los pasajeros pudieran continuar su trayecto.

Ayer en la noche se me puso malo, no he dormido… creo que van a dar chance de pasar al camión para alcanzar a llegar María Elena, madre de Eduardo

Decenas de personas han sido afectadas por los bloqueos carreteros

La situación ha afectado a decenas de personas varadas en las carreteras. Pasajeros y transportistas han comenzado a padecer falta de alimentos, agua y descanso tras más de 48 horas de bloqueos continuos en al menos cinco vías de cuota y de libre tránsito en Jalisco.

Desesperados, venimos con lo justo, y sobre todo el mal dormir Ruth Pérez, pasajera de otro autobús detenido

Por su parte, el transportista Edson Ortega manifestó que los afectados ya se encuentran en una situación límite.

Ya no tenemos gastos, ya estamos a lo que no se puedan dar, nos sentimos desesperados Edson Ortega, transportista

Los bloqueos se concentran principalmente en las regiones Ciénega, Altos y Sur de Jalisco, en municipios como Ocotlán, La Barca, Atotonilco y Sayula.

Aldo Alatorre, agricultor de la región Ciénega, declaró que hasta el momento “no hay un acuerdo ni en el tema del agua, ni del maíz ni de los otros cultivos”, por lo que los productores mantienen su postura de continuar con los cierres de manera indefinida.

Estas historias reflejan la angustia y el impacto que los bloqueos carreteros han generado, especialmente en casos de emergencia médica, donde cada minuto puede ser decisivo.

