Muere Hombre en su Cumpleaños a Bordo de Camión de Pasajeros en Veracruz

Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre se reportó el fallecimiento de una persona del sexo masculino la cual se trasladaba a bordo de una unidad de transporte público. Ocurrió en el cruce de la calle Pocitos y calle Alcocer de la ciudad de Veracruz en la Primero de Mayo.

Tras el reporte de hechos como primeros respondientes al lugar llegó una patrulla de la Policía Estatal para tomar conocimiento y abanderar la zona, dónde quedó estacionado el camión de la ruta Chapultepec, en la cual ocurrió el deceso del hombre.

De acuerdo al testimonio de familiares del fallecido que se encontraban en el lugar de los hechos, confirmaron que tenía aproximadamente 53 años de edad, y que ya venía padeciendo algunos problemas de salud con anterioridad, como son enfermedades en el hígado y también en el pulmón, de hecho mencionaron que los médicos le habían hecho la recomendación de usar oxígeno.

También se dio a conocer que el hombre se dirigía rumbo a su trabajo ya que estaba en proceso de jubilación, lamentablemente perdió la vida en el trayecto. Señalaron que solo indicó sentirse mal de forma repentina, esto de acuerdo a lo relatado por su hermano quien lo acompañaba en la unidad de transporte.

Testigos señalan que ambulancia tardó en llegar al lugar de los hechos

Se dio a conocer que se solicitó la ayuda a una ambulancia. Sin embargo, dicen que tardó bastante en arribar la unidad de atención médica y cuando arribó al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar que la persona ya había fallecido.

En el lugar se hicieron presentes personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y también de Policía Estatal (SSP), quienes tomaron conocimiento de los hechos y reguardar el punto, en tanto se realizan las diligencias correspondientes derivadas de una situación de esta naturalezas.

Al lugar arribó un carro de una funeraria para efectuar el levantamiento del cuerpo, mientras que el camión de transporte público permaneció detenido en este punto de la ciudad de Veracruz.

