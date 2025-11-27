Joven de 19 Años Da a Luz a Bordo de Autobús de Pasaje Foráneo en Paso del Toro, Veracruz

Una mujer de 19 años que viajaba en un autobús de pasaje foráneo, tuvo su bebé en el trayecto que va de Cotaxtla al municipio de Boca del Río en Veracruz. La joven madre apenas se dirigía al hospital cuando entró en labor de parto a bordo de la unidad. A la altura de la localidad de Paso del Toro, fue cuando la mujer dio a luz.

El autobús de la línea foránea siguió avanzando sobre la carretera hasta que fue interceptado por los paramédicos de Bomberos Conurbados, a quienes les había llegado el llamado de auxilio hecho por los pasajeros a través del número de emergencias. La madre y su bebé quien resultó ser niña, fueron trasladadas al hospital de Boca del Río para seguir su atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud tanto de la madre como de la hija.

Muere hombre en camión de pasaje en Veracruz

Este jueves 27 de noviembre una persona del sexo masculino la cual se trasladaba a bordo de una unidad de transporte público, perdió la vida, en el cruce de la calle Pocitos y calle Alcocer, en la colonia la Primero de Mayo en la ciudad de Veracruz.

Luego del reporte del fallecimiento, al lugar llegó una patrulla de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos. En el punto quedó estacionado el camión de la ruta Chapultepec, en la cual ocurrió el deceso del hombre.

Según familiares del fallecido que llegaron a la zona, confirmaron que tenía aproximadamente 53 años de edad, y que ya venía padeciendo de algunos problemas de salud, como son enfermedades en el hígado y también en el pulmón, por lo que médicos le habían recomendado hacer uso de oxígeno.

Con información de Abigail Montoya y Mercedes Espíndola | N+

LLZH