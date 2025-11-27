Fuertes Lluvias y Drenaje Colapsado Generan Nuevamente Inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Durante la noche del pasado miércoles y primeras horas de este jueves 27 de noviembre se han dado a conocer la afectación que se registra al norte de la entidad veracruzana, en algunas zonas de la ciudad de Poza Rica se reportan nuevamente inundaciones y encharcamientos por las lluvias generadas por el frente frío 16, presuntamente por el drenaje 100% colapsado. Desde aproximadamente las 8 de la noche y hasta las 2 de la madrugada las lluvias fueron constantes en este punto de la entidad.

Video Alerta en Veracruz por Inundaciones en Poza Rica | N+

En videos que circulan a través de redes sociales se aprecia el agua en las calles del fraccionamiento La Florida, incluso al interior de algunas de las viviendas. Presuntamente esto es a causa del acumulamiento del agua generado por las lluvias que se han presentado en las últimas horas y al nulo funcionamiento del servicio de drenaje.

En esta ocasión la causa no sería el desbordamiento del Río Cazones como ocurrió el pasado 10 de octubre, presuntamente en esta ocasión el origen de esta problemática sería debido a que el servicio de drenaje se encuentra colapsado y azolvado, lo que imposibilita al agua fluir por los ductos, lo que derivó en el acumulamiento de agua en algunas de las calles de la ciudad.

Damnificados exigen atención al drenaje colapsado en diversos sectores de Poza Rica

Algunos de los vecinos señalan que al despertar temprano este jueves 27 de noviembre, se llevaron la sorpresa al descubrir que el agua acumulada ya ingresaba a sus viviendas. Algunas otros pasaron la noche sacando el agua del interior de sus hogares y negocios, y aseguran que el nivel no ha bajado. Las mayores afectaciones se presentaron en:

Bulevar Adolfo Ruiz Cortines

Colonia Villa de las Flores

Fraccionamiento Gaviotas

Colonia Ignacio de la Llave

Colonia Lázaro Cárdenas

Colonia Morelos

Video Vecinos Piden Desazolve por Inundación de Aguas Negras Colonia Morelos de Poza Rica | N+

Los vecinos afectados solicitan y exigen el apoyo correspondiente por parte de las autoridades, para que el drenaje sea atendido a la brevedad, aún no se reponen de la pérdidas que tuvieron con la inundación del pasado mes de octubre y nuevamente tienen agua en el interior de sus hogares.

Las autoridades de Protección Civil aseguraron que mantiene en constante monitoreo el nivel del Río Cazones el cual alcanzó como nivel máximo un metro, además se informó que fue activado el protocolo de precaución. Exhortaron a la ciudadanía que mantuviera informado en las fuentes oficiales, ya para el día de hoy se espera que las precipitaciones serán mínimas.

