Grupo de Peregrinos es Arrollado por Camioneta en Carretera Tinaja-Cosamaloapan; Hay Lesionados

Durante la tarde del pasado miércoles, se registró un fatal accidente en la carretera Tinaja–Cosamaloapan, a la altura del kilometro 23, donde un grupo de peregrinos guadalupanos fueron atropellados por una camioneta.

El accidente ocurrió cuando los peregrinos regresaban a Yucatán, tras acudir a la basílica en la Ciudad de México. Las imágenes religiosas que transportaban terminaron completamente destrozados tras el fuerte impacto.

De acuerdo con la información, el saldo hasta el momento, es de cuatro peregrinos lesionados. Derivado del impacto, fueron atendidos por personal de servicios médicos de Caminos y Puentes Federales. Posteriormente, fueron ingresados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Cosamaloapan.

De los peregrinos lesionados, se presume que uno de ellos es reportado como grave, otro más con traumatismo craneoencefálico leve y los otros dos con golpes fuertes en el cuerpo. Es de mencionar, que los peregrinos pertenecían a las comunidades de Santa Gertrudis, Puerto Arturo y La Presumida, quienes viajaban en grupo cuando fueron atropellados.

Mujer muere arrollada por autobús de pasajeros en Veracruz

Durante la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre, una mujer de la tercera edad murió tras ser atropellada por un autobús de pasajeros de la ruta Infonavit-Galas, al norte de la ciudad de Veracruz.

La víctima intentaba cruzar la calle Antonio G. Gómez, de la colonia Reserva Tarimoya Dos, cuando el chofer de la unidad de transporte urbano presuntamente no la vio y terminó impactándola pasándole el vehículo por encima.

El chofer de la unidad de transporte público ruta Infonavit-Galas, permaneció en el lugar del accidente, donde minutos después fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía para que se determine su situación.

