Hallan un Cuerpo Sin Vida en Zona de Playa en Boca del Río, Autoridades Investigan

Se reportó la tarde este jueves 27 de noviembre la movilización de cuerpos de seguridad en la zona de playa en el municipio de Boca del Río, esto por el presunto hallazgo de una persona sin vida en esta zona.

Tras el reporte a la autoridades, unidades y elementos policíacos se trasladaron al punto de la playa “Los Arcos” ubicada sobre el bulevar Miguel Alemán en el municipio de Boqueño.

Al arribar a este punto de la conurbación y tras tomar conocimiento del hallazgo, las corporaciones policíacas acordonaron la zona y aplicaron el procedimiento de cadena de custodia, en tanto se realizaron el levantamiento de indicios en el punto para intentar esclarecer los hechos.

Mas tarde se hicieron presentes elementos de la policía ministerial quienes realizaron las diligencias correspondientes a este tipo de sucesos, para proceder a la orden del levantamiento del cuerpo del hombre fallecido el cual permanece en calidad de desconocido y fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas del deceso.

Hombre muere en vía pública en zona de mercados de Veracruz

También la tarde este jueves se reportó el hallazgo de una persona aparentemente sin vida en la zona centro muy cerca de la zona de mercados de la ciudad de Veracruz, movilizando a los cuerpos policíacos por esta situación.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles González Pagés y Francisco I. Madero de la colonia centro en la ciudad de Veracruz, muy cerca de las instalaciones del Mercado Hidalgo.

Locatarios y habitantes de la zona dijeron reconocer al fallecido con el nombre de "Mauricio" y que se dedicaba a hacer mandados a los comerciantes del lugar. Al punto arribaron ministeriales quieres realizaron las diligencias correspondientes para ordenar el levantamiento del cuerpo del hombre para ser enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

