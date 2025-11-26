Incendio en Antiguo Basurón de Hermosillo Moviliza a Cuerpo de Bomberos

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo atendieron un fuerte incendio de neumáticos y residuos de plástico en el antiguo basurón al norte de la ciudad, provocando una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de Hermosillo.

Alrededor de las 4:20 de la tarde, se reportó un incendio de llantas y basura, en un predio baldío utilizado para tirar residuos, el cual está ubicado sobre la calle Tres y el bulevar Solidaridad, en la colonia 4 de Marzo, al norte de Hermosillo.

Con una cisterna de 15 mil litros las llamas fueron controladas

El equipo de apagafuegos de la Estación Norte atendió la emergencia, sofocando las llamas en pocos minutos con apoyo de una cisterna con capacidad de 15 mil litros, sin registrar personas lesionadas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro.

