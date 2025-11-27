Dan Último Adiós a Celeste, Estudiante que Perdió la Vida en Volcadura de Autobús en Veracruz

Con veladoras y flores blancas elevaron oraciones por su estudiante Celeste, quien falleció en la volcadura de un autobús en el municipio de Emiliano Zapata, donde 25 estudiantes más resultaron lesionados la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre.

Video: Despiden a Celeste, Estudiante Fallecida en Volcadura de Autobús en Emiliano Zapata

A una media hora de la carretera donde fue el accidente, en la localidad de El Palmarejo, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, la familia López Mota en su domicilio busca la manera de entender que una de sus integrantes murió de forma repentina en un accidente, como es el caso de su tía Patricia Chima López.

Muy difícil, muy fuerte, y es algo que todavía no logramos entender.

Su tío Iván Alcaráz también se manifestó al respecto, mencionando que es una pérdida irreparable y que fue algo inesperado, que era una joven muy sociable, quien siempre los recibía feliz.

Es una pérdida que no logramos entender, es una pérdida irreparable, alegre, sociable; ella siempre nos recibió bien, feliz.

A decir de sus amigos y familiares, Celeste estaba a punto de concluir su bachillerato, en su ataúd su familia colocó un guante de béisbol y una pelota. Maestros y conocidos han llegado a darle apoyo a la familia y, con flores, dan el último adiós a la joven estudiante.

Estudiante muere en volcadura de autobús donde también resultaron lesionados 25 alumnos

Una aparatosa volcadura de un camión de pasajeros se registró la tarde de este miércoles 26 de noviembre en el camino El Palmar-Palmarejo. En el lugar se reportó el fallecimiento de una estudiante a causa de los golpes recibidos en el accidente y otros 25 jóvenes resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados en Xalapa.

De acuerdo con los reportes, la menor fue identificada como Celeste “N”, vecina de Rancho Viejo, quien viajaba con sus compañeros en el autobús cuando presuntamente una falla en los frenos hizo que el chofer no pudiera controlarlo, volcando en la zona conocida como "La Barranca", perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

Se informó que todos los lesionados son estudiantes del Telebachillerato de Rancho Viejo y se dirigían al plantel al momento del accidente.

