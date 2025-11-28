Inundaciones en Veracruz Hoy: Este es el Saldo y Daños de las Lluvias por Frente Frío 16

Las lluvias registradas durante las últimas horas en distintas regiones del estado de Veracruz han dejado afectaciones materiales considerables, así como el fallecimiento de una persona de la tercera edad y otra más que fue rescatada.

Autoridades de Protección Civil y CONAGUA estiman que el paso del frente frío número 16 finaliza aproximadamente durante la noche de este viernes 28 y las primeras horas del sábado 29 de noviembre; sin embargo, sus efectos continuarán resintiéndose, tal es el caso de las inundaciones en distintas zonas de Veracruz.

Lluvias ocasionan deslave cerca del kilómetro 13.5

Entre las afectaciones que provocó el paso del frente frío número 16, se reportó el deslave de una construcción muy cercana a la carretera Veracruz-Cardel, ocasionando que se viera afectada parte de la carpeta asfáltica.

Video: Lluvias Provocan Deslave en Acceso a Fraccionamiento de Veracruz, en Kilómetro 13 y Medio

Dicho tramo carretero también es el punto de acceso a un fraccionamiento, por lo cual el paso de vehículos en dicho lugar suele ser constante. La maquinaria ya se encuentra realizando los trabajos correspondientes para, de esta manera, prevenir que ocurra un accidente.

Hombre muere arrastrado por la crecida de un arroyo al sur de Veracruz

Otros de los efectos que han dejado las lluvias intensas en diversas regiones, incluyendo la zona sur del estado, en específico en la zona serrana de Tatahuichapan, fue el reporte de una persona que perdió la vida tras ser arrastrada por la corriente del arroyo Xochapan.

Video: Lluvias por FF16 Causan Crecida de Arroyos en el Sur de Veracruz; Hay un Muerto

Se dio a conocer que la víctima que perdió la vida fue un hombre identificado como Marcelino Cruz. Durante todo el día jueves se registraron fuertes lluvias que causaron el incremento de los niveles de estos arroyos en la zona serrana del sur de Veracruz, como en Xochapan, también en la localidad de Hilario Cezalas.

Otro adulto mayor fue víctima de las inundaciones

Durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 3, ubicado al norte del municipio de Veracruz, se reportó que un adulto mayor se encontraba caminando cuando se registraba la fuerte lluvia en la zona conurbada, cuando de pronto se resbaló y la corriente lo jaló sin que pudiera pararse.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en la avenida Río Medio, casi en esquina con Río Blanco, cuando el sujeto quiso pasar a la siguiente vialidad; sin embargo, la fuerza del agua que inundaba esa zona ocasionó que se cayera, provocando que la corriente lo fuera empujando.

Al percatarse de lo sucedido, un motociclista auxilió al adulto mayor; lo ayudó a levantarse y lo acercó hacia la banqueta. El señor iba acompañado de una mujer también de la tercera edad, quienes finalmente siguieron su camino con el agua casi a las rodillas.

Unidades de transporte público se quedan varados por inundación en Veracruz

Las lluvias ocasionaron que distintos puntos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río terminaran inundados, provocando que varios vehículos se vieran afectados, entre ellos tres del transporte público.

El primero ocurrió cuando un camión de transporte urbano de la ruta 6 cayó a un socavón durante la mañana de este viernes, presuntamente por la fuerte lluvia y la poca visibilidad. Los hechos ocurrieron cuando el autobús circulaba sobre la calle Flor de Liz con Roble II, de la colonia Lázaro Cárdenas en la ciudad de Veracruz.

Video: Camión de Transporte Público Cae en Socavón en Calles de Veracruz

Debido a que el operador apenas iba a iniciar a laborar, no iba ningún pasajero a bordo, por lo que no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas por este incidente.

El segundo se dio en la zona de la ciudad industrial, sobre la colonia Bruno Pagliai, donde un taxista se adentró en una vialidad inundada para intentar cruzar; sin embargo, el nivel del agua rebasó aproximadamente la mitad de la unidad, quedando varada entre el anegamiento. Se reportó que el conductor logró salir a tiempo.

Video: Taxis Quedan Varados por Calles Inundadas de Veracruz

El tercer incidente del que se tiene reporte se suscitó cuando un taxista salía a bordo de su unidad de un supermercado ubicado en el fraccionamiento Geo Los Pinos de la zona norte de la ciudad. Según los reportes, el operador se dirigía a tomar el tramo conocido como kilómetro 13.5 y, al intentarlo, el vehículo quedó atorado en el lodo. El conductor logró ponerse a salvo.

