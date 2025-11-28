Localizan Cuerpo de Menor Desaparecido en Playa de Veracruz tras Cinco Días de Búsqueda

Después de 5 días de búsqueda, la mañana de este viernes 28 de noviembre, fue localizado el cuerpo del joven de 14 años de edad Ángel Antonio Martínez Landa, quien estaba reportado como desaparecido desde el fin de semana en una playa de Veracruz.

El adolescente xalapeño, acudió el pasado domingo 23 a la Playa de Chachalacas con su familia, cuando en la zona de Escollera fue arrastrado por las olas y pese a los esfuerzos de su padre por rescatarlo, el joven se perdió en el mar.

Video: Ella es Marisol La Paramédico que Ayudó a Mujer a Dar a Luz en Autobús en Boca del Río Veracruz

Los trabajos de búsqueda se extendieron en varias zonas de Úrsulo Galván; sin embargo, el cuerpo fue encontrado a 10 kilómetros de donde fue visto por última vez en Playa Juan Ángel en Veracruz.

¿Cómo ocurrió el accidente donde desapareció el menor Ángel en playa Chachalacas?

De acuerdo con su padre el señor Ángel, disfrutaban de un domingo en familia cuando ingresaron al mar en Playa de Chachalacas y perdieron de vista a su hijo. Menciona que trató de salvarlo, incluso se sumergió en la zona de las escolleras y nadó para tratar de alcanzarlo.

Noticia relacionada: Hallan un Cuerpo Sin Vida en Zona de Playa en Boca del Río, Autoridades Investigan

Nos llegaba el agua a las rodillas y yo traté de salvarlo, pero me sumergí tres metros ahí al lado de las escolleras, pero no lo pude alcanzar, lamentablemente, me sumergí otra vez en el agua y lo vi que estaba manoteando

Luego de perder de vista a Ángel Antonio, familiares, conocidos y amigos se sumaron a la búsqueda. También, el Escuadrón Nacional de Rescate, realizó maniobras especiales en la zona de escollera y personal en motocicletas y de infantería recorrieron el área para localizar al menor.

Historias recomendadas:

LLZH