Rescatan a Adulto Mayor tras Ser Arrastrado por Inundaciones en Veracruz

En el fraccionamiento Lomas de Río Medio 3, ubicado al norte del municipio de Veracruz, un adulto mayor se encontraba caminando durante la mañana de este viernes 28 de noviembre cuando se registraba la fuerte lluvia en la zona conurbada, cuando de pronto se resbaló y la corriente lo jaló sin que pudiera pararse.

Los hechos ocurrieron en la avenida Río Medio, casi en esquina con Río Blanco, cuando el sujeto quiso pasar a la siguiente vialidad; sin embargo, la fuerza del agua que inundaba esa zona ocasionó que se cayera, provocando que la corriente lo fuera empujando.

Al lugar llegó otra persona para auxiliarlo; fue un motociclista que pasaba en ese momento, quien lo ayudó a levantarse y lo acercó hacia la banqueta. El señor iba acompañado de una mujer también de la tercera edad, quienes finalmente siguieron su camino con el agua casi a las rodillas.

Hombre se ahoga por la crecida del arroyo Xocapan en Veracruz

Desde la mañana del pasado jueves 27 de noviembre se han sentido los efectos del frente frío número 16 en distintas zonas del estado de Veracruz. Durante la mañana, tarde, noche del jueves y hasta las primeras horas de este viernes se siguen registrando fuertes lluvias en la zona sur de Veracruz.

Dichos efectos han dejado lluvias intensas en diversas regiones de la zona sur del estado, en específico en la zona serrana de Tatahuichapan. Derivado de estas condiciones, se reportó que una persona perdió la vida tras ser arrastrada por la corriente del arroyo Xochapan.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, este arroyo es considerado como uno de respuesta rápida. Se dio a conocer que la víctima que perdió la vida fue un hombre identificado como Marcelino Cruz. Durante todo el día jueves se registraron fuertes lluvias que causaron el incremento de los niveles de estos arroyos en la zona serrana del sur de Veracruz, como en Xochapan, también en la localidad de Hilario Cezalas.

Se informó que al menos dos casas resultaron afectadas por el desbordamiento del puente Arroyo Caracol. Por esta situación no se reportaron personas lesionadas, ni tampoco pérdidas humanas.

Con información de Alfredo Arellano y Mónica Ricardez | N+

