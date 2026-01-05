Amarran Pirotecnia a un Gato y Muere tras la Explosión en Mérida, Yucatán

En Mérida, capital del estado de Yucatán, se registró otro caso de violencia animal en calles de dicha entidad. El cruel acto fue descubierto por una familia que reside en la capital yucateca, luego de que la pirotecnia amarrada al cuerpo de un gato explotara, quitándole la vida al animal en cuestión.

De acuerdo con los residentes de una vivienda, alrededor de las tres de la madrugada, el animal cayó sin vida en el techo de su domicilio, por lo que al escuchar el impacto, los moradores salieron a averiguar de qué se trataba.

Eran como las 3 de la madrugada, y algo cayó así en seco en el techo.

Quisieron subir al gato al recogedor de basura; sin embargo, debido al tamaño del animal, no pudieron hacerlo y es ahí cuando se dan cuenta de que el felino tenía un petardo amarrado a su cuerpo.

Al momento de querer subirlo al recogedor de basura, no se pudo porque estaba demasiado grande el gato

Se desconoce quiénes podrían ser los presuntos responsables de la muerte del gato

Los moradores de la vivienda aseguraron que la imagen que descubrieron sobre el techo fue impresionante, ya que el animal se encontraba con sangre en los ojos y el hocico, debido al fuerte estallido ocasionado por un artefacto usado durante la celebración de los primeros días del 2026.

La verdad, yo no sé de quién es el gato, desconozco quién sea el dueño, pero no se ve que sea un gato de la calle

Se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Yucatán llegó a la vivienda para realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, de acuerdo con Irene, la dueña de la casa, no se mostró interés por la situación que se registró en Mérida, Yucatán, de parte de las autoridades tras el acto de presunta violencia animal registrado cerca de un domicilio de la capital yucateca.

