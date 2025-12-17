La Arquidiócesis de Yucatán Alerta a la Población por Falsos Sacerdotes: ¿Cómo Identificarlos?

La Arquidiócesis de Yucatán llamó a los feligreses a verificar que el ministro que oficia alguna celebración religiosa sea verdaderamente católico, ya que de lo contrario el acto no tendrá validez ante la Iglesia.

La advertencia se emitió luego de detectar la presencia de personas que realizan ceremonias haciéndose pasar por sacerdotes católicos, una práctica que se ha intensificado en esta temporada.

Jorge Martínez Ruz, miembro de la Comisión de la Arquidiócesis de Yucatán, explica que uno de los esquemas más comunes consiste en ministros de otros credos o cultos particulares que no aclaran su pertenencia religiosa y ofrecen servicios como si fueran católicos, principalmente en hospitales, funerarias o domicilios particulares, los cuales no tendrán validez ante la iglesia.

Se celebran misas, se hacen 15 años, se hacen bodas, se hacen primeras comuniones e incluso hasta bautismos. Entonces, para cualquier persona se vería sospechoso que un bautismo se realice dentro de una casa.

Ante esta situación, la Arquidiócesis recomendó que cuando se requiera algún servicio religioso, se acuda directamente a la parroquia correspondiente o se confirme que el sacerdote sea conocido y esté debidamente identificado.

Arquidiócesis emite recomendaciones para evitar ser víctimas de falsos sacerdotes

En caso de duda, se pidió contactar a la parroquia más cercana para corroborar la información, ya que los sacerdotes católicos no suelen ofrecer servicios de manera directa ni acudir a domicilios sin una solicitud previa.

Se remarcó que este tipo de actos no cuenta con documentación oficial y carece de validez ante la Iglesia católica, lo que posteriormente genera conflictos para quienes creen haber recibido un sacramento legítimo.

Seguramente no habrá documentación porque no habrá cómo comprobar después esos sacramentos o esa simulación y para nosotros no tendrá validez

También, se advirtió sobre otro tipo de fraude relacionado con la solicitud de donativos o la venta de artículos religiosos a nombre de la Arquidiócesis, de sacerdotes, del obispo o incluso del Papa.

Se precisó que ninguna parroquia ni autoridad eclesiástica envía personas casa por casa para pedir dinero o vender objetos, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta y canalizar cualquier apoyo o solicitud únicamente por los medios oficiales.

