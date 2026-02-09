Se Registra Explosión e Incendio en Predio de Mérida por Presuntos Artículos de Pirotecnia

Momentos de pánico se vivieron en la comisaría Caucel de la ciudad de Mérida, cuando una explosión sacudió varias viviendas. El hecho rompió la tranquilidad de la zona y obligó a familias enteras a salir de sus casas.

Según los primeros reportes, el estallido se originó en un predio dedicado a la venta de alimentos para ganado, que en su interior presuntamente resguardaba pirotecnia de forma clandestina. José Miguel Noh Hernández, vecino de la zona, narra que estaban desayunando cuando escucharon la explosión.

Nos agarró de sorpresa; estábamos desayunando y se escuchó que estaban explotando petarditos y todo eso; en eso vino la explosión enorme, sacudió toda la casa, vidrios y todo.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la quema de basura en las inmediaciones de la bodega habría entrado en contacto con el material explosivo que se encontraba almacenado en el lugar y ocasionó el incendio.

Como saldo de este siniestro, se reportó que al menos cinco viviendas resultaron afectadas; sobre el pavimento quedó material pirotécnico. Además, una persona resultó con una lesión en un pie y cuatro más fueron atendidas por crisis nerviosa.

Vecinos sufren afectaciones en sus viviendas tras explosión en Caucel, Mérida

Las personas recibieron atención en el lugar y ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario. Alonso Bojorguez, vecino del lugar, indica que todo quedó destruido, incluyendo las refacciones que tenían cerca de donde ocurrió la explosión.

Quedó todo destruido; la parte de atrás de nuestra bodega quedó destruida, todas las refacciones que teníamos quedaron inservibles, ya no tenemos nada de refacciones.

El afectado manifestó su preocupación por el futuro de su negocio y la situación de sus trabajadores; por su parte, Emilio de la Fuente, propietario de un negocio dedicado a la instalación y mantenimiento de aires acondicionados, informó que su local resultó completamente consumido por el fuego.

Mi inventario está arriba de los 395 mil pesos solo del inventario de refacción que se quemaron aparte: computadora, infraestructura, oficina y las paredes se achicharraron y se están cayendo los bloques; no tengo idea de cuánto sea todo lo que perdí las bodegas.

Asimismo, las autoridades indican que se mantiene la investigación para determinar responsabilidades, así como para verificar la legalidad de la posesión y las condiciones de resguardo del material pirotécnico encontrado en el predio.

