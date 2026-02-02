Mujer Pide Justicia Luego de que Otra le Arrancara un Dedo a Mordidas en Yucatán

El pasado 11 de julio del 2025, la vida de Vivian García Yanes, cambió por completo luego de que una mujer le arrancó la mitad del dedo de la mano izquierda, de una mordida en Yucatán. Así es como narra los hechos la víctima.

Ella, con la boca vi que tenía agarrado mi dedo pero yo dije, ahorita me va soltar no? Porque no creo que me lo arranqué y donde me lo avienta al suelo nos caímos y todo fue aquí afuerita, me avienta al suelo y pues me arrancó el dedo de una mordida, fue donde yo vi la sangre y empecé a sentir caliente el dedo con toda la sangre mi hijo menor de cuatro años viendo todo

Una persona que fue testigo de los hechos, describió que escuchó los gritos de Vivían Yanes, a quien llevó a recibir atención luego de que le arrancaran su dedo.

Escucho que dicen Karen, Karen, ayúdame Karen, es cuando me llamó mucho la atención me alarme salgo de mi domicilio, desde la banqueta me asomó y veo que viví está forcejeando, yo me acercó para saber qué es lo que quería y en eso me dice mi dedo mi dedo, me quitaron mi dedo, me acerqué y vi que estaba sangrando y le dije sabes que te voy a llevar a que te chequen

Mujer a la que le arrancaron su dedo pide que se haga justicia

La víctima asegura que los hechos ocurrieron cuando se encontraba en etapa de posparto, su hijo tenía 20 días de nacido, al cual dejó al cuidado de una vecina para poder asistir a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en donde los responsables estuvieron detenidos durante dos meses, para después quedar en libertad.

Salió bajo arraigo domiciliario, no se me puede acercar, no me puede mandar mensajes nada, si yo la veo a 300 metros la pueden hablar a la policía y se la llevan detenida, pero la señora sigue como si nada viviendo su vida con sus 20 dedos completos y no me han dado nada, no me dicen nada, si la van a volver a meter a la cárcel, yo lo que realmente pido es que se haga justicia

Vivían pide que no quede impune este hecho, espera una indemnización de su agresora. Además, comenta que, al no contar con la movilidad de su dedo, perdió la oportunidad de laborar ya que antes se dedicaba al maquillaje profesional y la

elaboración de uñas esculturales, por lo que solicita el apoyo de las autoridades.

