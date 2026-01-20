En la Península de Yucatán existen cientos de sitios arqueológicos submarinos que resguardan más de 500 años de historia, revelando la intensa actividad comercial, marítima y cultural que caracterizó a la región.

Al respecto Helena Barba Meinecke, directora de Arqueología Subacuática de la Península de Yucatán, indicó:

Campeche en particular tiene 183, entonces tiene un buen número de sitios. Hemos identificado barcos, el más antiguo del siglo XVIII hasta ahora y varios sitios del siglo XIX de la época de los vapores, metálicos, etcétera y también muchos del auge camaronero que también hay que registrarlos porque todos tienen su historia

Patrimonio acuático de México

Estos espacios, distribuidos tanto en zonas costeras, como en cuevas, cenotes, ríos y lagunas, se han convertido en puntos de interés para instituciones dedicadas a la conservación del patrimonio acuático de México.

Cada uno aporta información clave sobre el pasado prehispánico y colonial del territorio, además de evidenciar rutas de navegación y asentamientos humanos.

Diana Elizabeth Arano Recio, restauradora y perito del INAH, explica:

Datan de una cronología muy vasta desde la época paleolítica, hasta el siglo XIX, entonces la diversidad de materiales abarca desde cerámica, pétreos, restos óseos que se conservan muy bien en los contextos de cavernas subacuáticas o cenotes

En estos cuerpos de agua se han recuperado pinturas rupestres, restos óseos, herramientas antiguas e incluso una caña de timón, lo que confirma la presencia de comunidades que utilizaban estos espacios tanto para la vida cotidiana, como para ceremonias y desplazamientos.

Helena Barba Meinecke, directora de Arqueología Subacuática de la Península de Yucatán, precisó:

Bueno las más representativas, la cueva de Waxabi que está en Bolonchén de Rejón, con más de 500 pinturas rupestres. En el área del Cenote de Miguel Colorado hay varias cuevas también que tienen evidencia arqueológica y bueno en Calakmul también hay un río subterráneo de los más largos

Estos sitios continúan bajo estudio y vigilancia, ya que su preservación es fundamental para entender la riqueza histórica y cultural de Campeche.

