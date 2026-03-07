Rescatan a 39 Mujeres Presuntas Víctimas de Explotación Sexual en Bar de Cancún

Un total de 39 mujeres, presuntas víctimas de explotación sexual, fueron localizadas durante un cateo realizado en un bar ubicado en la calle Margaritas de la Supermanzana 22, en Cancún, donde presuntamente eran obligadas a ofrecer servicios sexuales y participar en espectáculos eróticos.

En el establecimiento se encontraban 19 mujeres de nacionalidad cubana, 14 mexicanas, tres colombianas, dos venezolanas y una hondureña, quienes trabajaban como meseras y “ficheras”. De acuerdo con las primeras indagatorias, además de atender a los clientes, realizaban bailes eróticos y ofrecían servicios de índole sexual dentro del lugar.

Las investigaciones señalan que inicialmente las mujeres eran contratadas como meseras; sin embargo, posteriormente se les indicaba que debían “fichar”, es decir, consumir bebidas con los clientes, quienes pagaban 500 pesos por copa para convivir con ellas.

El bar contaba con cuatro cubículos destinados a bailes privados, por los que se cobraban entre 200 y 500 pesos, dependiendo de la mujer. También se ofrecían servicios en espacios privados por un costo de mil 800 pesos, donde se proporcionaba una botella de licor y se acordaban los precios por los servicios sexuales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, varias de las mujeres permanecían trabajando en el lugar debido a su situación económica y condiciones de vulnerabilidad. Muchas son madres solteras y, según los testimonios recabados, al ser contratadas no se les informó que también tendrían que ofrecer servicios sexuales.

Decomiso, clausura y resguardo

Durante la diligencia se aseguraron dinero en efectivo en moneda nacional y dólares americanos, terminales de cobro, cámaras de videovigilancia, laptops, libretas con anotaciones, paquetes de preservativos, teléfonos celulares, una computadora, un DVR y prendas de lencería.

Tras concluir el cateo, las autoridades colocaron sellos de clausura en el establecimiento, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Las 39 mujeres fueron trasladadas a instalaciones de la representación social para su resguardo y atención, mientras que los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

El operativo fue resultado de trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

