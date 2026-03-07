Ataque Armado Deja Dos Muertos en Avenida Mariano Otero en Zapopan, Jalisco

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este 7 de marzo sobre la avenida Mariano Otero, casi en su cruce con Prolongación Avenida Guadalupe, en Zapopan, Jalisco, luego de que se reportara un ataque armado que dejó dos personas sin vida.

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta habrían esperado el momento en que un vehículo con dos tripulantes se detuviera en un semáforo para perpetrar la agresión. Cuando el automóvil se encontraba detenido por la circulación, los sujetos se aproximaron y abrieron fuego directamente contra el conductor y una mujer que lo acompañaba.

Huyen agresores de ataque armado

Tras el ataque, ambos ocupantes del vehículo murieron en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos. Los agresores huyeron rápidamente a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a personas que se encontraban en la zona, quienes de inmediato realizaron el reporte a los servicios de emergencia. En respuesta, elementos policiacos acudieron al sitio para asegurar el área y comenzar con las primeras diligencias.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir el trabajo de paramédicos y peritos, quienes se encargaron de recabar indicios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

