Vinculan a Proceso a Edgar N, Por Homicidio en Grado de Tentativa en Contra Del Niño Henry

Luego de 3 horas de audiencia en las salas de juicios orales del penal de Chalco, Edgar N” fue vinculado a proceso por homicidio en grado de tentativa en contra del pequeño Henry, niño de 2 años de edad, quien estaba en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, cuando 4 hombres, prendieron fuego en el interior con bombas molotov.

El juez de la causa otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué pasó el pasado 22 de febrero en la Tienda 3B?

Las autoridades indicaron que el domingo 22 de febrero, cuatro hombres llegaron en motocicletas, una de ellas conducida por el detenido, a las afueras de una Tienda 3B ubicada en la colonia San Miguel Xico.

Dos sujetos ingresaron al local y arrojaron botellas con sustancia inflamable hacía la zona de cajas, donde después prendieron fuego y huyeron del lugar. La quema del comercio ocurrió durante los hechos de violencia que se registraron tras el abatimiento de un líder criminal en Jalisco.

Derivado de estas acciones, un hombre de 49 años y su hijo menor de edad resultaron con quemaduras en diversas partes de sus cuerpos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, hasta el momento, el menor se reporta como delicado. Así también se informó que un hombre en situación de calle que trató de ayudarlos, resultó con lesiones.

La Fiscalía Edomex indicó que luego del incendio en la tienda, inició la investigación por los delitos de daños en bienes y lesiones. Por lo tanto, el avance en las investigaciones de gabinete y en campo, permitieron advertir la comisión del delito diverso de homicidio doloso en grado de tentativa, así como la identificación de los presuntos responsables.

