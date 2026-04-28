Inicia Registro de Apoyo Bienestar de 60 y Más: Requisitos para Inscripción en Abril y Mayo 2026

La Secretaría de Bienestar abrió un nuevo registro para el Apoyo de 60 y más, y para que sepas cómo hacer tu inscripción, acá te traemos las fechas, requisitos y proceso para solicitar tu incorporación al programa en abril y mayo 2026.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de inscripciones de los programa sociales mientras se espera que en los próximo días se anuncien las fechas de pago para los beneficiarios de los diferentes apoyos que otorga el gobierno mexicano.

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Fechas de registro del Apoyo 60 y más en abril y mayo 2026

El registro del apoyo Bienestar de 60 y más estará abierto solo una semana, hasta el próximo domingo 3 de mayo de 2026, y se realizará en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Este es el calendario de las inscripciones:

Lunes 27 de abril: Letras A, B, C .

. Martes 28 de abril: Letras D, E, F, G, H .

. Miércoles 29 de abril: Letras I, J, K, L, M .

. Jueves 30 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q, R .

. Viernes 1 de mayo: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z .

. Sábado 2 de mayo: Todas las letras.

Domingo 3 de mayo: Todas las letras.

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Requisitos para el registro al Apoyo Bienestar 60 y más

El registro para el apoyo de 60 y más es exclusivo para mujeres que tienen entre 60 y 64 años, quienes tienen la oportunidad de solicitar su incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar para recibir una ayuda económica de 3,100 pesos bimestrales. Estos son los requisitos y documentos:

Ser mujer de 60 a 64 años.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

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¿Cómo hacer el registro al apoyo 60 y más?

La inscripción al programa de Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años se realiza de forma presencial en los módulos que están abiertos en diferentes localidades del país. Para consultar el más cercano a tu domicilio, debes ingresar a este enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

A tu módulo del Bienestar más cercano, debes acudir con los documentos que te mencionamos anteriormente y llenar el formulario que te proporcionen los servidores de la nación. Recuerda que el horario de las sedes de inscripción es de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

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