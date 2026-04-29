Apoyo Bienestar Da Pago de Hasta 24,000 Pesos Mañana 30 de Abril 2026: ¿Quiénes Cobran? Lista

Si eres beneficiario del Bienestar, esto te interesa. Este jueves cae el primer depósito de Producción para el Bienestar 2026, de acuerdo con el Calendario de Pagos dado a conocer por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. Y en N+ te decimos quiénes son los primeros en cobrar este apoyo por hasta 24 mil pesos este 30 de abril.

De hecho, en una nota previa ya te adelantamos cómo quedan las Fechas de Pago de Producción para el Bienestar 2026, así como los montos de pago por cada uno de los cultivos.

Al tratarse de un pago anual, el monto total del apoyo económico se deposita en la Tarjeta del Bienestar del beneficiario en una sola exhibición. Si bien la primera fecha de pago será en abril, el calendario se extiende durante los meses de mayo, junio y septiembre de 2026.

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¿Quiénes cobran Apoyo de Producción para el Bienestar este 30 de abril 2026? Lista de cultivos

Dado que este programa apoya a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal y miel de abeja. Las fechas de depósito dependen del cultivo en sus tierras.

Así, este jueves 30 de abril será turno de cobrar para los productores de cultivos que aparecen en la siguiente lista:

Maíz

Milpa

Sorgo

¿Quiénes cobran apoyo de hasta 24,000 pesos de Producción para el Bienestar este 30 de abril 2026?

Tomando en cuenta que el depósito depende del cultivo y el número de hectáreas, las personas productoras que pueden recibir hasta 24 mil pesos en su tarjeta del Bienestar son aquellas que cosechan cultivos prioritarios de temporal en hasta 20 hectáreas. Ello, toda vez que se les pagan 1,200 pesos por hectárea, lo que da un total de 24 mil pesos.

Pero ese es el monto máximo, hay otros beneficiarios que verán reflejado en su tarjeta otros montos, por ejemplo:

Cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas: 7,000 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8,000 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: 10,000 pesos

Cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectárea: 5,000 pesos

Café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, o de miel de abeja con hasta 100 colmenas: 7,300 pesos

En caso de que tengas dudas sobre tu registro o fecha de pago, puedes acercarte al Centro de Apoyo de desarrollo Rural (CADER) más cercano.

¿Cuándo caen los próximos pagos de Producción para el Bienestar? Calendario con fechas por cultivo

De acuerdo con las fechas de pago propuestas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, los próximos en recibir su depósito son:

18 de mayo 2026:

Frijol

Caña de Azúcar

Amaranto

Ajonjolí

Cacahuate

Calabaza

Cártamo

Chía

Colza

Garbanzo

Girasol

Haba

Lenteja

Soja

Trigo

15 de junio 2026:

Arroz

7 de septiembre 2026:

Café

Cacao

Miel

Nopal

Frijol Nayarit

Cebada

Arvejón

Avena

Otros Cultivos

Toma en cuenta que aplica el mismo criterio de pago, habrá productores que reciban hasta 24 mil pesos de apoyo bienestar en su tarjeta.

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