Registro a Apoyos Bienestar Hombres y Mujeres 6400 y 3100: ¿Qué Letras Tocan 2 y 3 de Mayo 2026?

Está a punto de terminar el registro de la Secretaría de Bienestar para los apoyos de hombres y mujeres de $6,400 y $3,100 pesos, y para que no pierdas la oportunidad de inscribirte, acá te decimos quiénes pueden hacer su solicitud los últimos días, este 2 y 3 de mayo de 2026.

A finales de abril se abrió la inscripción para los programas sociales del Bienestar, la cual solo estará abierta una semana, por lo que aquellos interesados en incorporarse deben darse prisa y en notas previas ya te dijimos cuáles son los requisitos y dónde hacer el registro.

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¿Quiénes se registran a apoyos Bienestar el 2 y 3 de mayo 2026?

El registro a los apoyos Bienestar para hombres y mujeres de $6,400 y $3,100 se está realizando en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes y la fecha límite de inscripción es este domingo 3 de mayo de 2026.

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Sin embargo la buena noticia es que en los últimos días de registro, es decir este sábado 2 y domingo 3 de mayo, los módulos del Bienestar brindarán atención a todos los interesados, sin importar la letra inicial de su primer apellido.

El registro del apoyo de 6,400 pesos es para Pensión Bienestar para Adultos Mayores, que se entrega a hombres y mujeres de 65 años en adelante de manera universal. Mientras que el de 3,100 pesos es para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

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¿Qué documentos piden para registro de apoyos Bienestar de 6400 y 3100?

Si cumples con todos los requisitos, deberás hacer el registro a los apoyos para hombres y mujeres de 6400 y 3100 pesos de forma presencial en los módulos del Bienestar, a los cuales tendrás que llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente . Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. CURP Impresión reciente.

Impresión reciente. Acta de nacimiento Legible.

Legible. Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses, puede ser recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial.

. No mayor a 6 meses, puede ser recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial. Teléfono de contacto. Celular y de casa.

El horario de los módulos es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y para ubicar el más cercano a tu domicilio debes ingresar a la siguiente página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y seleccionar tu entidad y municipio. Ahí te dirá la dirección exacta de la sede.

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