¿Activan Doble No Circula Mañana 9 de Marzo? CAMe Pone Restricción a Estos Carros en CDMX-Edomex

Inicia la segunda semana del mes y debido a que se registra mala calidad de aire en el Valle de México, acá te contamos si hay Contingencia Ambiental y activan el Doble Hoy No Circula mañana lunes 9 de marzo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Por fortuna, en los días que van del mes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) no se han visto en la necesidad de activar la fase 1 de contingencia ni el Doble No Circula en CDMX y el Estado de México, pero esto puede cambiar en cualquier momento debido a que la contaminación no cede.

¿Hoy hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partícula de PM10 y 2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

Aún y con esta información, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 9 de marzo 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula 2026 indica que la restricción aplica desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 9 de marzo.

Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula lunes 9 de marzo 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Debido a que el Doble Hoy No Circula 9 de marzo 2026 está desactivado y solamente se aplican las restricciones vehiculares habituales, los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex para este lunes.

