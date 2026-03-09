¿Mañana Hay Doble No Circula 10 de Marzo 2026 por Contingencia? Placas Castigadas en CDMX-Edomex

Debido a que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex puede activar la contingencia ambiental, los automovilistas se mantienen pendientes de si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 10 de marzo de 2026 y qué terminación de placas y carros no deben salir a las calles.

Como sabes, el Doble No Circula entra en operación cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población de la CDMX, Edomex y zonas conurbadas del Valle de México.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse al pendiente de cualquier actualización, pues de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex mala en la mayoría de estaciones, debido a que hay presencia de contaminantes como lo son el ozono y partículas PM2.5 y PM10.

De esta manera, existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula martes 10 de marzo 2026. Sin embargo se recomienda esperar confirmación por parte de CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), ya que en días previos ha sucedido lo mismo, pero a lo largo del día mejoran los niveles de contaminación.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en martes?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAME deba activar el Doble Hoy No Circula 10 de marzo. Así sería la restricción por contingencia ambiental en martes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8

Placas foráneas

Carros con permisos provisionales.

¿Qué terminación de placas y carros no circulan el 10 de marzo 2026?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este martes en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8, engomado ROSA.

Los carros exentos que sí pueden circular este martes son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula del martes 10 de marzo tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula 10 de marzo?

En caso de que no se active la contingencia, la siguiente lista de carros, placas, hologramas y engomados no cuentan con restricción para salir a las calles de la CDMX y Edomex, por lo que no se verán afectados por el Hoy No Circula martes 10 de marzo 2026:

Motocicletas

Autos eléctricos

Autos híbridos

Transporte público y de emergencia

Vehículos de personas con discapacidad

Vehículos con holograma 0 y 00

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, verde y azul

Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0

