¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 9 de Marzo
Aquí te informamos cómo está la calidad del aire en el Valle de México, de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico
Este lunes 9 de marzo de 2026, en N+ te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, ya que esos parámetros ayudan a determinar si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.
Para dar a conocer los datos de la calidad del aire, la dependencia se basa en un índice que consta de cinco niveles:
- Verde: Calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.
- Amarillo: Calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.
- Naranja: Calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.
- Rojo: Calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.
- Púrpura: Calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.
Cada nivel establece recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.
¿Cómo está la calidad del aire hoy?
De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, esta tarde se registra calidad del aire aceptable y mala en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex, de acuerdo con el reporte del mediodía:
Ciudad de México
- Calidad del aire aceptable: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
- Calidad del aire mala: Tlalpan, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa.
Estado de México
- Calidad del aire aceptable: Atizapán, Atizapán y Ecatepec.
- Calidad del aire mala: Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultitlán y Coacalco.
Recomendaciones ante calidad del aire mala
En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:
- Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos
- Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.
- Es posible realizar actividades al aire libre.
- Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.
- Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.
