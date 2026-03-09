Inicio Ciudad de México ¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 9 de Marzo 

Aquí te informamos cómo está la calidad del aire en el Valle de México, de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico

Calidad del aire en la Ciudad de México

Calidad del aire en la Ciudad de México. Foto: N+

Este lunes 9 de marzo de 2026, en N+ te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, ya que esos parámetros ayudan a determinar si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

Para dar a conocer los datos de la calidad del aire, la dependencia se basa en un índice que consta de cinco niveles:

  • Verde: Calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.
  • Amarillo: Calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.
  • Naranja: Calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.
  • Rojo: Calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.
  • Púrpura: Calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Cada nivel establece recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, esta tarde se registra calidad del aire aceptable y mala en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex, de acuerdo con el reporte del mediodía:

Ciudad de México

  • Calidad del aire aceptable: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
  • Calidad del aire mala: Tlalpan, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa.

Estado de México

  • Calidad del aire aceptable: Atizapán, Atizapán y Ecatepec. 
  • Calidad del aire mala: Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultitlán y Coacalco.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

  • Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos
  • Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.
  • Es posible realizar actividades al aire libre.
  • Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.
  • Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Contingencia AmbientalMedio Ambiente
