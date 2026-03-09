¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 9 de Marzo 

Este lunes 9 de marzo de 2026, en N+ te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, ya que esos parámetros ayudan a determinar si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

Para dar a conocer los datos de la calidad del aire, la dependencia se basa en un índice que consta de cinco niveles:

Verde : Calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: Calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : Calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: Calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : Calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: Calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : Calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: Calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: Calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Cada nivel establece recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

Video relacionado: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Lunes 9 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex?

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, esta tarde se registra calidad del aire aceptable y mala en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex, de acuerdo con el reporte del mediodía:

Ciudad de México

Calidad del aire aceptable : Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Calidad del aire mala: Tlalpan, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa.

Estado de México

Calidad del aire aceptable: Atizapán, Atizapán y Ecatepec.

Atizapán, Atizapán y Ecatepec. Calidad del aire mala: Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultitlán y Coacalco.

Noticia relacionada: Marchas Hoy 9 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Bloqueos este Lunes.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb