Marchas Hoy 9 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Este lunes 9 de marzo de 2026, te compartimos la información sobre las marchas y concentraciones previstas para hoy, para que puedas planear tus trayectos y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), este día se prevén 7 concentraciones, así como varios plantones y también eventos de esparcimiento, que te detallamos a continuación.

Concentraciones hoy 9 de marzo

06:00 horas | Alcaldía Gustavo A. Madero

Personal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar acudirán a la Unidad de Atención Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México “La Pastora”, en Puerto Mazatlán, Col. La Pastora, para exigir la reincorporación de toda la plantilla de personal a la unidad.

09:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc

Colectivo Tonantzin, acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, para solicitar la destitución de un servidor público.

10:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, estará en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicado en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera. Los trabajadores llevarán a cabo un mitin y acompañamiento a la primera audiencia por la reinstalación inmediata de la dirigente nacional de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud.

11:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes, estarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores. Acudirán a la audiencia en apoyo a un imputado por delito de violencia familiar.

14:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc

Barra Feminista MX se trasladará al Zócalo capitalino; en el marco del Paro Nacional 9M, los integrantes llevarán a cabo la cuarta edición de ¡Retas de Futbol!, como forma de reapropiarse de ese deporte.

Durante el día | Alcaldía Benito Juárez

Movimiento de Regeneración Sindical estará en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya. En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Durante el día | Alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Organización 40 Días por la Vida estará en distintos puntos de la capital:

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan. Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán. Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan Tlacotalpan No. 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

