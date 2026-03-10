¿Sigue la Contingencia Ambiental Mañana? CAMe Lanza Actualización de Doble No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) prevé la publicación de un nuevo reporte hoy, martes 10 de marzo 2026, en el que informa si sigue o se suspende la contingencia ambiental y, por ende, el doble hoy no circula para mañana. Si te preguntas a qué hora sale el informe, te contamos.

Luego de que regresara la contingencia ambiental este martes, la cual conlleva la restricción de salida para algunos coches, se espera la autoridad encargada de emitir la actualización de la situación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Video: Activan Contingencia Ambiental Hoy 10 de Marzo: ¿Qué Autos No Circulan?

¿A qué hora sale el reporte de CAMe sobre contingencia ambiental mañana?

Luego de que alrededor de las 17:00 horas se diera a conocer que se activó la contingencia ambiental por acumulación de contaminantes, será alrededor de las 20:00 horas cuando se espera que la CAMe lance la actualización sobre si se mantiene o no la alerta, que conlleva medidas como el Doble Hoy No Circula.

Cabe recordar que, cuando se emite la contingencia, la comisión lanza tres informes en el día (10:00, 15:00 y 20:00 horas), para dar a conocer si sigue o se suspende la contingencia.

La CAMe levanta la alerta ambiental cuando los niveles de acumulación de contaminantes bajan de 155 puntos de índice de calidad del aire o reduce la presencia de ozono.

Nota relacionada: ¿Cuándo se Activa Fase 2 de la Contingencia Ambiental en CDMX? Esto Pasaría si se Emite Alerta

¿Qué coches no circulan mañana 11 de marzo 2026?

Si se mantienen las restricciones por contingencia mañana, los coches que no podrán salir de casa son:

Carros con HOLOGRAMA 0 y 00, Engomado ROJO y Terminación de PLACA 3 y 4

Carros con HOLOGRAMA 1, Engomado ROJO y terminación de PLACA 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Carros con HOLOGRAMA 2

Vehículos que no porten holograma de verificación, tales como: vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

En el caso de los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”, con engomado ROJO y Terminación de PLACA 3 y 4 se les aplicará la restricción a la circulación entre las 10:00 a las 22:00 horas de este miércoles.

Tal como ocurre con los autos foráneos, el Hoy No Circula aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Mientras que los vehículos que están exentos de las restricciones son los híbridos y eléctricos.

Video: CDMX Suma más de 100 Contingencias Ambientales desde 1988: Principales Contaminantes

Historias recomendadas:

VIDEO: Así Fue el Momento Exacto del Derrumbe de Edificio en San Antonio Abad en CDMX

Apoyo para Emprendedores Da 10 Mil Pesos: Requisitos para Hacer Registro en CDMX en 2026

