¿Qué Carros Sí Circulan el 11 de Marzo 2026 en CDMX-Edomex? Placas que 'Libran' Contingencia

Si este miércoles transitas por la Ciudad de México o el Estado de México debes saber que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y por tanto el Doble Hoy No Circula, por lo que en N+ te aclaramos qué vehículos sí circulan este miércoles 11 de marzo de 2026, según el engomado y número de placa.

Poco después de las 16:00 horas de este martes, la CAMe anunció la activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, en respuesta a los altos niveles de contaminantes que se registraron este día. En la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), en Naucalpan, donde las concentraciones máximas llegaron a 159 ppb.

Lo que además propició la activación de las medidas de restricción vehicular Doble Hoy No Circula para este 11 de marzo que incluso deja varados a vehículos con holograma 0 y 00, por lo que aquí te explicamos cómo funcionará este miércoles.

Recuerda que de no respetar el programa Doble No Circula te puedes hacer acreedor a una multa e incluso ser llevado al corralón.

¿Qué carros sí circulan en CDMX y Edomex el 11 de marzo pese a Contingencia Ambiental?

Ahora bien, no todos los vehículos quedarán varados en el garaje. Y aquí te explicamos qué engomados y terminaciones de placa libran la restricción vehicular para este miércoles, según el número de holograma.

Carros con HOLOGRAMA 0 Y 00, terminación de PLACA DISTINTA a 3 y 4 (0,1,2,5,6,7,8 y 9), y COLOR DE ENGOMADO DISTINTO A ROJO

Carros con HOLOGRAMA 1, terminación de PLACA 0, 2, 6 Y 8, y color de engomado distinto a ROJO

Motocicletas

Carros con placas para personas con discapacidad

Autos híbridos y eléctricos

Autos con matrícula ecológica y holograma tipo Exento

Taxis exentan el Doble Hoy No Circula de 05:00 a 10:00 horas, para auxiliar en el transporte de personas

Autos de uso particular que presenten emergencias médica

Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua

Vehículos de transporte escolar y de personal

Carrozas fúnebres y servicios funerarios con holograma vigente

Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con permiso para exentar Hoy No Circula

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización correspondiente

Vehículos que transporten mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como revolvedoras de concreto.

¿Por qué se activó Contingencia Ambiental hoy 10 de marzo en CDMX y Edomex?

La CAMe detalló en su comunicado de las 16:00 horas, que la activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental responde a un sistema anticiclónico que afecta el centro del país desde hace varios días y que se intensificó en el transcurso de este martes 10 de marzo.

Lo que resultó en estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil, además de que provocó tardía formación de nubosidad, permitiendo intensa radiación solar y acumulación de precursores de ozono. Aunado a temperaturas de 28 grados Celsius, lo que en conjunto favoreció la mala calidad del aire.

¿A qué hora se sabe si levantan la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Ahora bien, será en punto de las 20:00 horas de este martes 10 de marzo cuando la CAMe emita un nuevo boletín informativo en el que dé a conocer si la contaminación no cede y mantiene la Contingencia Ambiental por Ozono, así como el Doble Hoy No Circula.

De continuar, habrá que esperar al Reporte CAMe de las 10:00 horas del miércoles 11 de marzo de 2026 para conocer la resolución de las autoridades ambientales.

