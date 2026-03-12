Sheinbaum Celebra Acuerdo para Fijar Precio de Gasolina; Esto Dijo de Refinería de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró hoy, 12 de marzo de 2026, el acuerdo para fijar el precio de la gasolina y mantenerla por debajo de los 24 pesos por litro de la regular durante los próximos seis meses.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que se ha ayudado al gremio gasolinero en varios rubros, entre ellos el combatir el huachicol fiscal "que ha disminuido muchísimo la venta ilegal", y la reducción de 25 a 7 trámites para renovar la licencia anual, entre otras.

Cabe recordar que el acuerdo, denominado ‘Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México’, fue suscrito en febrero de 2025, y se ha ido renovando regularmente a lo largo de los últimos 12 meses.

El pacto firmado en febrero de 2025, fue y sigue siendo de carácter voluntario y no impone obligaciones legales a las partes firmantes.

Para facilitar el cumplimiento de este tope de precios, Pemex implementó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR) para la gasolina regular, lo que permitió que las estaciones de servicio ofrecieran el combustible a los consumidores a un costo menor a 24 pesos por litro.

El plan busca que exista un diferencial razonable de hasta dos pesos entre el precio mayorista y el precio al público, sin incluir el Impuesto al Valor Añadido (IVA).

Estos dijo Sheinbaum sobre refinería de Trump

Respecto al anuncio de su homólogo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, sobre la cosntrucción de una refinería en 50 años en Brownsville, Texas, la presidenta Sheinbaum aplaudió la propuesta y tomó con buen humor lo que circuló en redes sociales sobre que "ya lo asesoraron al presidente Trump", haciendo referencia a la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.

La refinería se ubicará en un terreno de 240 acres, en la parte media este de las instalaciones del puerto, cerca del canal de navegación, el cual tiene una profundidad de 52 pies, cerca de 16 metros.

Con información de N+ y EFE.

