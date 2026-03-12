Donald Trump Anuncia la Construcción de Refinería en el Puerto de Brownsville, Texas

En conferencia de prensa, directivos del Puerto de Brownsville, Texas, ofrecieron detalles en torno a la llegada de una refinería que será construida dentro de sus terrenos. La refinería generará alrededor de 500 empleos directos, además de miles de empleos indirectos, estimados en unos cien mil.

Refinería en el Puerto de Brownsville, Texas

Su llegada fue producto de años de gestiones. Ha sido anunciada como "la refinería más limpia" de Estados Unidos.

Construcción de Refinería en el Puerto de Brownsville Podría Generar 500 Empleos Directos

El medio ambiente y el impacto de esta refinería son factores que se tomaron en cuenta. En el exterior se manifestaron representantes de la Red de Justicia Ambiental del Sur de Texas, quienes se oponen a los posibles impactos no solo en la naturaleza, sino en la población.

La refinería se ubicará en un terreno de 240 acres, en la parte media este de las instalaciones del puerto, cerca del canal de navegación, el cual tiene una profundidad de 52 pies, cerca de 16 metros.

