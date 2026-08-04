TV

Moisés Ganó la Prueba del Líder HOY Lunes 3 de Agosto en La Casa de los Famosos México 2026

El líder de la segunda semana de La Casa de los Famosos México se definió por la dinámica 'El Perfume'. Descubre quién ganó y de qué se trató el juego.

ganador-prueba-lider-lcdlf-mexico-segunda-semanaFoto: Facebook La Casa de los Famosos

Destacado

Tensión y estrategia en La Casa de los Famosos México: ¿Quién ganará la prueba del líder 'El Perfume'? Descúbrelo esta noche en la Gala Diaria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+