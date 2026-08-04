Moisés Ganó la Prueba del Líder HOY Lunes 3 de Agosto en La Casa de los Famosos México 2026

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2026 empezó este lunes con una nueva batalla por el liderazgo, luego de que el domingo se consumara la primera eliminación de la temporada. El resultado de quién se convertirá en el nuevo líder se conocerá hasta la Gala Diaria de esta noche, pero la producción ya reveló cómo funcionará la dinámica y quiénes competirán por el puesto.

Así llega la casa tras la salida de Mariana Ochoa

Tras la expulsión de Mariana Ochoa en la gala de eliminación del domingo, el ambiente dentro de la casa se tornó más competitivo. Los habitantes son conscientes de que el liderazgo de esta semana representa la inmunidad frente a las nominaciones, además de otros beneficios estratégicos, por lo que la presión por ganar la prueba aumentó considerablemente.

"El Perfume": así fue la dinámica de la prueba del líder de esta semana

La prueba de esta segunda semana llevó por nombre "El Perfume" y puso a prueba la fuerza física, el equilibrio y la resistencia de los participantes. La mecánica consistió en que los habitantes permanecieran colgados de un poste giratorio durante el mayor tiempo posible; así se fueron eliminando competidores hasta definir a un finalista por cada cuarto: Tulum, Malibú e Ibiza.

Los tres finalistas de esta primera ronda: Moisés, Memo y Ese Pérez, se enfrentaron en un duelo decisivo, también sobre el poste giratorio, donde quien resistió más tiempo se coronó como el nuevo líder de la semana.

¿Quién ganó la prueba del líder este lunes 3 de agosto?

Moisés venció a Memo y Ese Pérez y se convirtió en el líder de la semana, además de dormir en la suite podrá gozar de inmunidad, al menos hasta el viernes, donde otro habitante podría robarle la salvación.

Aldo Rendón será su roomie

Por decisión del público, Aldo Rendón será quien duerma con Moisés en la suite del líder.

Ajustes por lesiones: Ernesto Laguardia y Karina Torres no compitieron de forma directa

Antes de iniciar la prueba, la producción anunció que Ernesto Laguardia y Karina Torres no podrían participar de manera directa en las actividades físicas por prescripción médica.

Tensión en la convivencia: el round entre Yahir y Masad

Mientras se define al nuevo líder, la convivencia dentro de la casa también dio de qué hablar. Luego de que los habitantes recibieran la despensa semanal tras ganar el 100% del presupuesto, se registró un tenso intercambio entre Yahir y Masad Altamimi durante la organización de los alimentos. Sin rodeos, el cantante le pidió a su compañero que dejara de dar órdenes al resto del grupo.

Horas más tarde, la conversación escaló cuando Masad cuestionó el esfuerzo de algunos compañeros durante la prueba del presupuesto, comentario que Yahir respondió defendiendo las distintas capacidades físicas de sus compañeros.

Gema Garoa también intervino para matizar el reclamo de Masad. Este roce se suma a otro conflicto reciente entre Masad y Cynthia Klitbo por un platillo preparado con un ingrediente que el influencer no consume por motivos religiosos.