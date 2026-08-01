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¿A Quién Salvaron en La Casa de los Famosos? Resultado del Duelo de Salvación

Descubre quién ganó el Duelo de Salvación este 31 de julio en La Casa de los Famosos México 2026 y qué habitante salió de la placa de nominados.

quien-salvaron-casa-de-los-famosos-hoy-31-de-julio-2026-resultado-duelo-salvacionFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Arantza Ruiz desafió a Fede Vigevani en el Duelo de Salvación. ¿Quién logró salvarse y cambiar el destino de los nominados en La Casa de los Famosos?

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