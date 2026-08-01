¿A Quién Salvaron en La Casa de los Famosos? Resultado del Duelo de Salvación

La primera placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026 cambió este viernes 31 de julio tras el esperado Duelo de Salvación, una competencia que definió quién tendría el poder de sacar a uno de los habitantes de la zona de riesgo antes de la eliminación del domingo.

El enfrentamiento puso frente a frente a Fede Vigevani, líder de la semana, y Arantza Ruiz, quien obtuvo el derecho a desafiarlo después de ganar el Reto del Robo de Salvación realizado el jueves.

¿Quién ganó el Duelo de Salvación este 31 de julio?

Actualización: Arantza Ruiz ganó el Duelo de Salvación y obtuvo el poder para salvar a uno de los habitantes nominados.

Desde el inicio se acordó que en caso de que el vencedor sea Arantza Ruiz, la actriz podrá utilizar el beneficio para autosalvarse o rescatar a otro integrante de la placa.

Si quien conserva el poder es Fede Vigevani, será el público quien decida qué habitante abandona la nominación rumbo a la primera gala de eliminación.