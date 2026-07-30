¿Ernesto Laguardia Trabajó con David Lynch? La Inesperada Historia de su Aparición en "Dune"

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas mexicanas, Ernesto Laguardia vivió una experiencia que pocos conocen: compartió set con David Lynch en el rodaje de "Dune" (1984), la primera adaptación cinematográfica de la novela de Frank Herbert. El actor, hoy concursante de La Casa de los Famosos México, ha recordado varias veces esta anécdota, la más reciente dentro del propio reality show.

Un encuentro casual en Estudios Churubusco

En esa época, Laguardia comenzaba su carrera como extra en distintas producciones. Fue así como llegó a un casting para "Dune" luego de que su padre lo animara a probar suerte en la actuación.

El actor ha contado que al no conocer bien las instalaciones de los Estudios Churubusco terminó en un pequeño restaurante del complejo, con apenas unas cuantas mesas disponibles. Ahí se sentó junto a un desconocido y comenzó una plática que se extendió por temas como cine, música y vida cotidiana, sin que ninguno de los dos supiera quién era el otro.

Solo al final de la conversación, Laguardia le preguntó a su interlocutor a qué se dedicaba dentro de la producción que se filmaba en el lugar. La respuesta lo tomó por sorpresa: se trataba del director de la película, David Lynch.