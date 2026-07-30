TV

¿Ernesto Laguardia Trabajó con David Lynch? La Inesperada Historia de su Aparición en "Dune"

Antes de la fama en telenovelas, Ernesto Laguardia coincidió por casualidad con David Lynch en Dune (1984). Así fue el encuentro que marcó su carrera.

ernesto-laguardia-david-lynch-dune-historiaFotos Cuartoscuro / Getty Images

Destacado

¿Sabías que Ernesto Laguardia trabajó con David Lynch en 'Dune'? Un encuentro casual en Estudios Churubusco cambió su carrera. Descubre cómo fue esta inesperada historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+