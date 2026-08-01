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Precio del Dólar Hoy Sábado 1 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano tuvo un cierre de semana con ganancias marginales en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

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¿Sabías que el peso mexicano ganó un 0.07% frente al dólar esta viernes? Descubre cómo afecta el tipo de cambio a tus finanzas.

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