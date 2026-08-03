Cambios en Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Ajuste de Bienestar Trae Buenas Noticias en Agosto

Buenas noticias para los estudiantes de Educación Superior en México. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) confirmó cambios en uno de los Apoyos Bienestar que reciben los estudiantes a partir de agosto 2026.

Desde el pasado mes de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado cambios en la Beca Gertrudis Bocanegra, este apoyo que entrega 1,900 pesos bimestrales.

Y que forma parte de la red de becas a estudiantes con las que se busca fortalecer la economía de las familias mexicanas para evitar la deserción escolar y alcanzar un mejor nivel educativo en México.

Al respecto, este lunes 3 de agosto de 2026 también se anunció la entrega de la Beca Rita Cetina Primaria. Un apoyo de 2,500 pesos que se entrega para la compra de informes y útiles escolares al inicio del año.

Aunque no es la única beca que sufrió cambios este año, ya te dimos a conocer qué modificaciones habrá en la operación de la Beca Rita Cetina.

¿Qué cambios habrá en la Beca Gertrudis Bocanegra en Agosto 2026?

Julio León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México, detalló durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum este lunes que la Beca Gertrudis Bocanegra también se entregará a estudiantes de Zacatecas.

Aunque en mayo de este año, Sheinbaum Pardo viajó a Palenque, Chiapas, para encabezar la presentación de la beca "Gertrudis Bocanegra" en el estado. Julio León detalló que hasta agosto 2026 este Apoyo Bienestar para transporte sólo contaba con 55 mil 924 becarios en Michoacán.

Sin embargo con la incorporación de nuevos estudiantes de Educación Superior de los estados de Chiapas y Zacatecas, se busca mejorar las condiciones educativas de los jóvenes en México.

Se prevé que en los próximos años este apoyo económico se pueda expandir para un mayor número de estudiantes. De modo que los estados donde los alumnos pueden recibir este depósito, son:

Zacatecas.

Chiapas.

Michoacán.

¿Cuánto da la Beca Gertrudis Bocanegra en 2026?

Este Apoyo Bienestar consiste en un depósito bimestral de 1,900 pesos que se entregan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta por 45 meses.

En el caso específico de estudiantes de Medicina, el apoyo se podrá otorgar por 55 meses. A excepción de Julio y Agosto, donde las transferencias se ven suspendidas por el periodo vacacional.

¿Cuándo inician las Asambleas Informativas de la Beca en Zacatecas?

Tal como lo había anunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a partir de septiembre inician las asambleas informativas en Zacatecas para explicar todo sobre este apoyo económico.

Si estás interesado en participar, mantente atento de la comunicación en tu escuela, toda vez será el canal por el cuál podrás consultar la fecha y hora de la asamblea.

Recuerda que se trata de una beca para transporte, para que los estudiantes lleguen a las aulas.

SARR