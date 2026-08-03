Programas sociales

Cambios en Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Ajuste de Bienestar Trae Buenas Noticias en Agosto

La CNBB del Gobierno de México anunció que en próximos meses se sumará a otros estudiantes de Educación superior al apoyo bimestral de 1,900 pesos

Beca Gertrudis Bocanegra Agosto 2026En México existe un apoyo para transporte que se otorga a estudiantes de Educación Media Superior en algunos estados del país. Te contamos los detalles. Foto: Cuartoscuro.

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