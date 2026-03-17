¿Quiénes Cobran la Pensión del Bienestar del 18 al 20 de Marzo 2026? Van Estas 6 Letras

Si eres derechohabiente de la Pensión del Bienestar, esto te interesa. Esta semana continúa el pago para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad, por lo que en N+ te aclaremos quiénes cobran entre el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo de 2026.

Dado que el Calendario de Pago de la Pensión del Bienestar del bimestre marzo-abril avanza en orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido, esta semana aún faltan por recibir el depósito 6 letras del abecedario.

Recuerda que los pagos del Bienestar se extenderán hasta el próximo 26 de marzo, luego de que en enero recibieron la dispersión del primer bimestre del año. El monto que recibe cada uno de los beneficiarios, depende del tipo de apoyo al que esté inscrito, cuyos montos quedan de la siguiente manera:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: 6,400 pesos Pensión para Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: 3,300 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,300 pesos

3,300 pesos Programa para niñas y hijos hijos de madres trabajadoras: 1,650 pesos

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

¿Quiénes cobran la Pensión del Bienestar del 18 al 20 de marzo? 6 Letras

Ahora bien, siguiendo el orden del calendario dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, entre el miércoles 18 y el viernes 20 corresponde el depósito a las seis letras siguientes: N, Ñ, O, P, Q y R.

Miércoles 18 de Marzo: Letras N, Ñ y O

Jueves 29 de Marzo: Letras P y Q

Viernes 20 de Marzo: Letra R

Recuerda que el depósito por el monto correspondiente se hace en la Tarjeta del Bienestar que te fue entregada tras completar tu registro. Por lo que podrás acudir a alguna sucursal a hacer el retiro del efectivo, o directamente hacer compras en los establecimientos.

Recuerda que durante esta semana no se hizo depósito el día lunes, dado que se trató de un día feriado oficial, por lo que los bancos no abrieron ese día.

Apellidos que cobran la Pensión del Bienestar esta semana

Ahora bien, si quieres saber a detalle qué apellidos recibirán depósito por cada uno de los días, a continuación hallarás un listado con una muestra por cada una de las letras contempladas en el calendario para esta semana.

18 de Marzo de 2026

Letra N y Ñ

Navarro

Nava

Neri

Nieves

Novoa

Narciso

Nazario

Nabor

Letra O

Ortiz

Ortega

Orozco

Osorio

Oropeza

Oliva

Olmedo

Oviedo

Ovalle

19 de Marzo 2026

Letra P

Pérez

Pacheco

Pantoja

Ponce

Prado

Patio

Pulido

Pedroza

Preciado

Paez

Letra Q

Quintero

Quiroz

Quezada

Quintana

Quevedo

Quijano

Quetzal

Quintano

20 de Marzo 2026

Letra R

Rodríguez

Ramírez

Reyes

Romero

Ruiz

Rojas

Ríos

Razo

Roldán

Rivero

Video: ¿Cómo Visualizan Millennials Llegar a la Vejez? Destacan Porque No Tendrán Pensión

Historias Recomendadas