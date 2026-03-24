Requisitos Apoyo para Emprendedores CDMX 2026: ¿Qué Personas Reciben $10,000 y Quiénes $6,000?

En Ciudad de México hay una convocatoria para emprendedores que entrega de 6 mil hasta 10 mil pesos de apoyo económico este 2026, y para que no te quedes fuera en N+ te detallamos cuáles son los documentos que debes presentar para aplicar a este beneficio, así como qué hombres y mujeres reciben estos apoyos económicos.

Si bien en una nota previa ya te detallamos cuáles son los requisitos que piden a los Emprendedores para hacer el registro en 2026, vale la pena detallar uno a uno los documentos que te piden para convertirte en beneficiario del programa "Iztapalapa Emprende", para el ejercicio militar 2026.

Aunque no es el único programa con registro abierto, a nivel federal está la Pensión del Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años, por lo que en una nota previa te dimos a conocer los requisitos que piden a los solicitantes, además de cómo saber si fuiste aceptado como beneficiario.

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¿Qué personas reciben 10,000 y quiénes 6,000 pesos por Apoyo para Emprendedores CDMX 2026?

El programa 'Iztapalapa Emprende' consiste en una transferencia monetaria que va de los 6,000 a los 10,000 pesos, y se entrega a hombres y mujeres emprendedores y nano, micro, pequeñas y medianas empresas (NAMIPYMES) de la alcaldía Iztapalapa.

Aunque no es el único beneficio, los hombres y mujeres que resulten seleccionados para el programa también reciben capacitaciones y acompañamiento mediante asesoría técnica.

Así, se tienen destinadas 1,500 transferencias monetarias por 6 mil pesos, dirigidas a responsables de NAMIPYMES en operación, es decir negocios fijos establecidos en la alcaldía Iztapalapa. Ademas de 500 apoyos económicos de 10 mil pesos dirigidos a emprendedores que se encuentren en proceso de iniciar o consolidar una actividad económica.

¿Cuándo paga el programa "Iztapalapa Emprende" en 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, el programa iniciará operaciones el 1 de mayo de 2026 y terminará el 1 de septiembre del mismo año. Periodo en el que se dispersaran los recursos en una sola ministración a cada uno de los beneficiarios.

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Requisitos y datos para aplicar al apoyo para Emprendedores CDMX 2026

Ahora bien, si cumples con las condiciones antes expuestas y estás interesado en aplicar para obtener este beneficio económico debes conocer cuáles son los requisitos específicos que deben presentar los solicitantes ante la Dirección General de Desarrollo Sustentable y la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico de la alcaldía Iztapalapa.

Datos y documentos del Solicitante

Identificación oficial vigente con domicilio en Iztapalapa (original y copia)

CURP vigente, impresa en formato oficial legible

Comprobante de domicilio personal con dirección en Iztapalapa y vigencia no mayor a tres meses (original y copia)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de persona física, con 13 caracteres

Datos y documentos de su emprendimiento

Formato de solicitud de incorporación y carta bajo protesta de decir verdad, debidamente requisitado y firmado, proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico

Capacitación obligatoria: participar y acreditar al menos uno de los cursos de capacitación calidades y/o proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible

No contar con otro apoyo económico de programa o acción social de la alcaldía Iztapalapa

Cabe mencionar que las personas que fueron beneficiarias del programa "Iztapalapa Sostenible, ejercicio económico 2025" únicamente podrán postularse su realizaron de manera correcta la comprobación del uso del recurso recibido.

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