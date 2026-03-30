¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Hoy?: Así Será el Clima en CDMX este Lunes de Semana Santa
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Este inicio de semana habrá lluvia con granizo en la CDMX; para que tomes tus precauciones te contamos a qué hora comenzarán las precipitaciones
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En la Ciudad de México (CDMX) lloverá hoy, 30 de marzo de 2026, en N+ te indicamos a qué hora se espera la tormenta con actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil.
Considera que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Valle de México tendrá un día con cielo medio nublado a nublado. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas entre 8 y 10 °C y máximas de 20 a 22 °C.
Nota relacionada: Alerta Amarilla por Fuertes Vientos en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco en la CDMX.
¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?
Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 12:00 horas. Se prevé que las lluvias estén acompañadas de:
- Descargas eléctricas.
- Rachas de viento.
- Posible caída de granizo.
Se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h durante las tormentas, lo que podría intensificar la sensación térmica y generar riesgos en zonas abiertas.
Amanece con ambiente fresco, muy #frío en zonas altas. Después del mediodía se prevé ambiente templado, cielo nublado, #lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de #granizo.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026
🌡#TemperaturaMáxima: 20 °C.
🌡#TemperaturaMínima: 9 °C.
Mantente informado.… pic.twitter.com/eALSvk1soY
Ante la lluvia con granizo, toma en cuenta que las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable; evitar zonas con encharcamientos y no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.
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