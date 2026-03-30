Inicio Ciudad de México ¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Hoy?: Así Será el Clima en CDMX este Lunes de Semana Santa

¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Hoy?: Así Será el Clima en CDMX este Lunes de Semana Santa

|

N+

-

Este inicio de semana habrá lluvia con granizo en la CDMX; para que tomes tus precauciones te contamos a qué hora comenzarán las precipitaciones

Lluvia CDMX

Este lunes, habrá lluvia con posibilidad de granizo en la CDMX. Foto: CDMX

COMPARTE:

En la Ciudad de México (CDMX) lloverá hoy, 30 de marzo de 2026, en N+ te indicamos a qué hora se espera la tormenta con actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil.

Considera que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Valle de México tendrá un día con cielo medio nublado a nublado. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas entre 8 y 10 °C y máximas de 20 a 22 °C.

Video: Clima Hoy en México del 30 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Frío y Lluvias en Inicio de Vacaciones

Nota relacionada: Alerta Amarilla por Fuertes Vientos en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco en la CDMX

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 12:00 horas. Se prevé que las lluvias estén acompañadas de:

  • Descargas eléctricas.
  • Rachas de viento.
  • Posible caída de granizo.

Se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h durante las tormentas, lo que podría intensificar la sensación térmica y generar riesgos en zonas abiertas.

Ante la lluvia con granizo, toma en cuenta que las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable; evitar zonas con encharcamientos y no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

 

Historias recomendadas: 

FBPT

Lluvias e Inundaciones
Inicio Ciudad de México A que hora llovera con granizo hoy 30 de marzo 2026 clima cdmx lunes semana santa