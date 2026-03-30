¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Hoy?: Así Será el Clima en CDMX este Lunes de Semana Santa

En la Ciudad de México (CDMX) lloverá hoy, 30 de marzo de 2026, en N+ te indicamos a qué hora se espera la tormenta con actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil.

Considera que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Valle de México tendrá un día con cielo medio nublado a nublado. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas entre 8 y 10 °C y máximas de 20 a 22 °C.

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¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 12:00 horas. Se prevé que las lluvias estén acompañadas de:

Descargas eléctricas.

Rachas de viento.

Posible caída de granizo.

Se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h durante las tormentas, lo que podría intensificar la sensación térmica y generar riesgos en zonas abiertas.

Amanece con ambiente fresco, muy #frío en zonas altas. Después del mediodía se prevé ambiente templado, cielo nublado, #lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 20 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 9 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/eALSvk1soY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

Ante la lluvia con granizo, toma en cuenta que las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable; evitar zonas con encharcamientos y no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

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