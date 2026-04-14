SAT Reduce Tiempo de Espera para Devolución de Saldo a Favor 2026: ¿En Cuántos Días Cae el Pago?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado un avance histórico en el proceso de devoluciones de impuestos para el ejercicio fiscal 2025. Gracias a la optimización de sus sistemas digitales, el organismo informó que el monto total autorizado para devolver a los contribuyentes asciende ya a 10 mil 103 millones de pesos, destacando una mayor agilidad en la entrega de estos recursos.

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¿En cuántos días cae el pago?

De acuerdo con las reglas de operación vigentes para las devoluciones, el plazo legal establecido para que el SAT realice el depósito es de 40 días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud.

Sin embargo, la autoridad precisó que el uso de la declaración precargada y la validación automática de la cuenta CLABE permiten que el procesamiento sea significativamente más rápido en comparación con ejercicios anteriores, siempre que la información no presente inconsistencias.

De este modo, el tiempo promedio de devolución actual es de tres días, mucho menor a los 40 días que establece el CFF, precisó la autoridad fiscal.

Facilidades para devolución

Para la devolución de impuestos 2026, el SAT implementó diversas mejoras y actualizaciones al formulario:

Se estableció que los contribuyentes a los que se les determine un saldo a favor igual o mayor a 10 mil un pesos, deberán solicitar la devolución con e.firma.

Cuando la devolución sea menor a dicho monto, únicamente se requerirá la contraseña.

Se tiene previsto que este año se presenten más de 11 millones 424 mil declaraciones anuales, lo que significa un incremento de 3% respecto al año anterior.

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