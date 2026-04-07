SAT Inicia Devolución de Saldo a Favor 2026 por Más de 2 Mil Millones de Pesos; Beneficiados

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, tras el inicio de la campaña de Declaración Anual 2025, se han procesado las primeras devoluciones de impuestos para las personas físicas.

Hasta el momento, el monto total devuelto a los contribuyentes asciende a más de 2 mil millones de pesos, lo que representa un avance significativo en el cumplimiento de los compromisos de la autoridad fiscal.

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Beneficiados y rapidez en el proceso

De acuerdo con el organismo, este primer paquete de devoluciones ha beneficiado a miles de contribuyentes que presentaron su declaración de forma temprana durante los primeros días de abril.

La autoridad destacó que, gracias a la información precargada en el sistema, la validación de los saldos a favor se ha realizado de manera más expedita.

Monto dispersado: superior a los 2 mil millones de pesos.

Plazo de depósito: el SAT recordó que las devoluciones automáticas se realizan en un periodo breve una vez que el sistema autoriza la solicitud del contribuyente.

SAT Hace Llamado a No Caer en Fraudes al Realizar Declaraciones Anuales

Requisitos para recibir el depósito

Para que la devolución se realice de manera exitosa y sin contratiempos, el SAT subrayó que es indispensable que los ciudadanos cumplan con los siguientes puntos al momento de enviar su declaración:

CLABE interbancaria: El contribuyente debe capturar correctamente su cuenta CLABE (18 dígitos), la cual debe estar a su nombre y activa.

El contribuyente debe capturar correctamente su cuenta CLABE (18 dígitos), la cual debe estar a su nombre y activa. Firma electrónica o contraseña Dependiendo del monto del saldo a favor, se requiere el uso de la e.firma o la contraseña para dar validez al trámite.

Estado del RFC: El Registro Federal de Contribuyentes debe estar activo y localizado.

¿Qué hacer si aún no recibes tu devolución?

El SAT precisó que el estatus de la devolución puede ser consultado directamente en su portal oficial en la sección de "Consulta tu devolución". En caso de que la solicitud sea rechazada o presente inconsistencias, el contribuyente podrá solventar las observaciones a través del formato electrónico de devoluciones (FED).

La institución reiteró la invitación a quienes aún no han presentado su Declaración Anual para que lo hagan antes de la fecha límite del 30 de abril de 2026. Cumplir con esta obligación no solo evita sanciones, sino que permite a los ciudadanos recuperar excedentes de impuestos derivados de sus deducciones personales y pagos provisionales.

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