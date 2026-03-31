No Podrás Facturar la Gasolina Si No Cumples Con Este Nuevo Requisito del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exigirá la incorporación de un elemento adicional dentro del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), indispensable para deducir gastos de combustible.

Este cambio tiene como objetivo principal rastrear el origen del hidrocarburo que se comercializa en el país y garantizar que provenga de fuentes legales, en cumplimiento con la normativa vigente. El nuevo elemento, conocido como “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, deberá integrarse obligatoriamente en cada factura.

Cabe destacar, que a partir del 24 de abril de 2026, entrará en vigor el nuevo requisito para la facturación de gasolina en México.

Además, el SAT implementará un sistema de validación más estricto. Cada comprobante será revisado mediante cruces automáticos de información que incluyen los datos fiscales del emisor, los permisos regulatorios vigentes y los detalles del producto vendido. Si existe alguna inconsistencia, la factura no será autorizada, por lo que no tendrá validez fiscal.

Noticia relacionada: Declaración Anual: ¿En Qué Casos Se Aceleran las Devoluciones Automáticas del SAT en 2026?

SAT ¿A qué se debe este nuevo requisito?

Esta medida fue desarrollada en conjunto con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como parte de una estrategia para combatir el robo y el contrabando de combustibles.

Las estaciones de servicio deberán adaptar sus sistemas antes de la fecha límite. Además, será obligatorio contar con permisos vigentes ante la CNE para poder emitir facturas de gasolina, diésel o petrolíferos.

Las autoridades hicieron un llamado a los permisionarios para verificar su situación legal y evitar afectaciones, ya que el incumplimiento impedirá la emisión de CFDI y, por lo tanto, la deducción de estos gastos.

Quiénes Deben de Presentar Declaración Anual Ante el SAT en Abril 2026

Historias recomendadas: