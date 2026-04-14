Senado Aprueba Reforma para Expedir la Ley General de Feminicidio en México y Homologar Penas

Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó este martes 14 de abril de 2026 la reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión legisle y expida la nueva Ley General de Feminicidio en México para homologar en todo el país el tipo penal, las agravantes, protocolos y sanciones.

Esto permitirá mejorar los estándares de investigación con debida diligencia y perspectiva de género, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas.

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Actualmente, cada estado tiene su propia legislación con diferencias respecto al Código Penal Federal, lo que ha abierto la puerta a la impunidad de los criminales que cometen feminicidio, explicaron los senadores en la tribuna.

¿En qué consiste la Ley General de Feminicidio en México?

Enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa de ley general busca prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio con el objetivo de erradicar este delito y acabar con la impunidad.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, puntualizó la mandataria el 24 de marzo pasado.

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¿Qué cambios contempla la ley para acabar con la impunidad?

La jefa del Ejecutivo Federal señaló que, entre los cambios sustantivos de esta iniciativa de ley, destaca que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio.

De igual forma, se tiene contemplado implementar el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio”, destacó.

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Con información de: N+

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