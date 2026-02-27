Abaten a Uno de los Reos Fugados del Reclusorio Vallarta; Restan 17 Prófugos por Recapturar

Uno de los reos fugados del penal de Puerto Vallarta fue abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, el 22 de febrero, durante la ola de violencia que vivió el estado, y este viernes fue identificado su cuerpo, confirmó el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

De acuerdo con la información oficial, además del fallecimiento de uno de los evadidos, cinco personas privadas de la libertad que habían sido reaprehendidas en la comunidad de El Colorado ya fueron puestas a disposición de la autoridad federal.

Por lo anterior, restan 17 presos fugitivos por recapturar, tras la evasión de 23 internos.

Las autoridades estatales informaron también que ya fueron ubicadas las tres personas privadas de la libertad señaladas como organizadoras del motín que derivó en la fuga.

"Incitaron a estarse amotinando y participaron en la fuga de los 23 internos, uno está por secuestro, otro por delincuencia organizada y homicidio y el otro está por tráfico de armas, entonces son sujetos peligrosos”, detalló el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

Refuerzan seguridad y realizan cambios en el penal

Estos tres internos fueron trasladados al penal de Puente Grande. Además, las autoridades reportaron que entre martes, miércoles y jueves se registraron conatos de riña al interior del penal de Puerto Vallarta, cuya población penitenciaria supera las mil personas.

El secretario de Seguridad aseguró que, tras los disturbios, se reforzó la vigilancia en el centro penitenciario.

“Ya ahorita está todo tranquilo, se mandaron más de 40 elementos de la Policía Penitenciaria. Y también se va a hacer el cambio de 20 custodios, por temas logístico y garantizar el orden. Se estará investigando si hubo custodios coludidos”, declaró Hernández González.

Asimismo, se informó la designación de un nuevo director del Centro Integral de Justicia Regional Puerto Vallarta. Se trata de Jorge Eduardo Díaz Santana Vázquez, quien anteriormente se desempeñaba como inspector general del Centro Integral de Justicia Regional de Chapala.

Finalmente, el Secretario de Seguridad añadió que en Jalisco existe un déficit de policías penitenciarios. Actualmente, el estado cuenta con mil 800 elementos, pero hacen falta cerca de 600 para cubrir las necesidades operativas del sistema.

