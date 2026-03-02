¿En Qué Momento Decidió Trump Atacar a Irán? Esto Declaró en Texas, un Día Antes del Ataque

El sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Analistas se preguntan en qué momento Donald Trump decidió lanzar la operación Furia Épica.

La agenda de Marco Rubio indicaba que sostendría una reunión en Israel lunes 2 de marzo, por lo que se creyó que no habría ataques, por lo menos, hasta que abandonara Medio Oriente.

indicaba que sostendría una reunión en Israel lunes 2 de marzo, por lo que se creyó que no habría ataques, por lo menos, hasta que abandonara Medio Oriente. Momentos antes del discurso del viernes 27 de febrero en Corpus Christi, Texas, Donald Trump dijo que “debía tomar una difícil decisión” sobre Irán.

La negociación fallida en Suiza sobre el futuro nuclear de Irán

El pasado jueves 26 de febrero, representantes del gobierno de Estados Unidos se reunieron con sus homólogos de Irán en Ginebra, Suiza. Se trata de una nueva ronda de negociaciones sobre un posible acuerdo nuclear.

Al día siguiente, momentos antes de ofrecer un discurso sobre temas energéticos en Corpus Christi, Donald Trump señaló que su gobierno “no estaba feliz con la negociación”. En compañía del gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz, el republicano dijo que rechazó la propuesta de permitir que Irán enriqueciera uranio:

“Dije que no al enriquecimiento. No al 20%, ni al 30%; siempre quieren el 20%, el 30%; lo quieren para la población civil, ya saben, para la población civil. Yo digo que no es civil”, precisó.

Un reportero preguntó a Donald Trump si había tomado una decisión sobre un posible ataque, a lo que presidente de Estados Unidos respondió: “Prefiero no decírselo. Tendrían la mayor primicia de la historia, ¿verdad?”

Durante su discurso, Donald Trump mencionó que debía afrontar “una decisión difícil” sobre Irán.

No se anticipaban ataques, al menos, hasta el regreso de Marco Rubio

Pese su desencanto sobre las negociaciones, los analistas no habrían anticipado el ataque a Irán del sábado 28 de febrero. Esa tarde, Donald Trump compró hamburguesas a todos los presentes en un restaurante de Texas y partió a su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Por la madrugada del 28 de febrero se anunció el ataque sobre Teherán.

Durante el mensaje publicado el 28 de febrero, el presidente aparecía con una gorra blanca: “Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán”, declaró.

Según menciona una crónica publicada por la agencia AFP, los analistas que seguían las negociaciones con Irán suponían que no habría ataques pronto.

Aunque la agenda pública de Donald Trump incluía amplias franjas sin actividades a lo largo del fin de semana, el itinerario del secretario de Estado Marco Rubio mencionaba que tendría una reunión el lunes Israel.

Al respecto, Danny Kemp, corresponsal de la agencia AFP en la Casa Blanca escribió: “Esto llevó a algunos observadores a concluir que esto significaba que cualquier posible ataque se pospondría al menos hasta después”.

Lo único que llamó la atención de los periodistas es que Marco Rubio no llevaría reporteros en aquel viaje internacional. Esto fue interpretado como una ruptura con una tradición de los secretarios de Estado estadounidenses.

En cambio Marco Rubio estuvo presente en Mar-a-Lago y siguió en tiempo real los ataques sobre Irán a lado de Trump. También estuvo presente en Florida el secretario del Pentágono, Pete Hegseth, así como Dan Caine, quien es un alto mando militar.

