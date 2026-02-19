Derrapan Dos Jóvenes en Motocicleta en Puente de Guadalajara; Uno Fallece y Otro Queda Grave

Durante la noche del miércoles 18 de febrero, un par de jóvenes sufrieron un fatal accidente a bordo de una motocicleta en el paso elevado de la avenida Patria, en Guadalajara. El hecho dejó a una persona sin vida.

Esto se sabe del accidente

Al llegar a la bifurcación, los jóvenes intentaron cambiarse de carril para tomar la salida hacia avenida Colón, pero no lo hicieron con el debido espacio, por lo que, aparentemente, pisaron las bollas de seguridad y derraparon; posteriormente, se impactaron contra el muro de contención de la parte alta del puente.

Noticia relacionada: Motociclista Pierde Parcialmente el Pie tras Chocar Contra Camioneta en Veracruz

Los dos motociclistas quedaron tendidos sobre el pavimento, por lo que algunos testigos hicieron el llamado de auxilio al 911 de emergencias.

¿Quién falleció tras el accidente?

A la llegada de paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara, encontraron a un joven de 19 años con algunas probables fracturas, trasladándolo de urgencia. A su lado se encontraba otro joven, de 22, quien viajaba de copiloto y ya se encontraba sin signos vitales.

En la fatídica escena quedaron las huellas de derrape y sólo se localizó un casco de seguridad, el cual se desconoce si alguno de los dos portaba de manera correcta. La zona quedó acordonada por elementos de la Policía Vial, quienes actuaron como primeros respondientes para dar aviso al Ministerio Público y que se realizaran los peritajes correspondientes.

El joven motociclista fallecido fue identificado en el lugar por su madre, quien, desconsolada, no se separaba de su hijo.

Priscilla Velasco / N+

Historias recomendadas: