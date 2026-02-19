Envenenan a 16 Perros y 1 Gato en la Comunidad de Buenavista, en Tapalpa

Se registró un envenenamiento masivo de animales en la comunidad de Buenavista, del municipio de Tapalpa, Jalisco, en el cual se localizaron a 16 perros y 1 gato que fueron asesinados a lo largo de una semana al interior de un fraccionamiento.

El 18 de febrero ocurrieron los dos últimos casos de envenenamiento, y no se trataba precisamente de perros callejeros, ya que todos los animales tenían dueño, la mayoría de ellos pertenecía a trabajadores de este fraccionamiento.

Es parte de su rutina diaria, salir a trabajar y de alguna manera, sus perros les acompañaban. Hasta que empieza a haber animales envenenados Rubí Guadalupe Aguilar, Directora de Protección Animal Tapalpa

Autoridades de Tapalpa señalaron que no han identificado qué tóxico se suministró a los animales, y que lo único que han encontrado son pedazos de carne y huesos dentro del fraccionamiento, mismo que ya están en análisis.

Quiere decir que la persona que decidió acabar con la vida de estos animales de esta forma tan ruin y tan cruel, es una persona que está dentro del fraccionamiento Rubí Guadalupe Aguilar, Directora de Protección Animal Tapalpa

Ante la Fiscalía de Jalisco hay sólo dos denuncias por estos envenenamientos, por lo que se abrieron dos carpetas de investigación.

Recomiendan a la población mantener a sus mascotas en casa

Como medida preventiva, han recomendado a la población mantener a sus mascotas dentro del hogar, y en caso de signos de envenenamiento, no intervenir, sino llamar a un veterinario para que haga el manejo adecuado, ya que al no saber qué tipo de veneno es, podría haber daños también entre las personas.

El Código Penal de Jalisco, en su Artículo 305, tipifica el maltrato animal como delito para causar lesiones, sufrimiento o muerte injustificada. Esto podría ser castigado con penas en prisión desde 6 meses hasta 5 años en casos de muerte del animal.

Karina Fuerte / N+

